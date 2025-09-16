Thế giới

ASEAN

Hàn Quốc nâng cảnh báo đi lại tới Campuchia vì lo ngại lừa đảo việc làm

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/9 nâng cảnh báo đi lại tới Phnom Penh và nhiều khu vực của Campuchia do lo ngại tình trạng lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép gia tăng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế tới một số khu vực tại Campuchia. (Nguồn: Yonhap)
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo người dân hạn chế tới một số khu vực tại Campuchia. (Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/9 thông báo nước này đã nâng cảnh báo đi lại tới một số khu vực ở Campuchia trước lo ngại gia tăng các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ trái phép.

Theo thông báo, cảnh báo cấp độ 2 - khuyến cáo người dân thận trọng khi đi lại - được ban hành đối với thủ đô Phnom Penh, cùng với khuyến cáo đặc biệt đối với các khu vực phía Nam như tỉnh Sihanoukville, núi Bokor ở tỉnh Kampot và thành phố Bavet gần biên giới Việt Nam.

Khuyến cáo đặc biệt này tương ứng với cấp độ 2,5 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Hàn Quốc, kêu gọi công dân không nên tới hoặc rời khỏi các khu vực chỉ định.

Cảnh báo có hiệu lực trong 90 ngày và có thể được gia hạn nếu cần.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Hàn Quốc có kế hoạch tới các khu vực trên nên hủy hoặc hoãn chuyến đi, còn những người đang có mặt tại đó cần di chuyển tới nơi an toàn hơn./.

(Vietnam+)
#Hàn Quốc #Campuchia #Lừa đảo việc làm #Giam giữ trái phép Campuchia Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục