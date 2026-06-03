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Cần Thơ: Triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép ma túy, tạm giữ 13 đối tượng

Phát huy kết quả bước đầu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy 2026, Công an thành phố Cần Thơ quyết tâm truy quét các loại tội phạm về ma túy.

Nguyễn Văn Việt
Tang vật vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)
Tang vật vụ việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/6, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, lực lượng chức năng vừa triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ S.K 2, thuộc khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú; phát hiện 13 đối tượng có liên quan.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hưng Phú phát hiện nhà nghỉ S.K 2 có dấu hiệu phức tạp liên quan đến hoạt động ma túy nên đưa vào diện quản lý, theo dõi.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, khoảng 0 giờ 5 phút ngày 31/5, Công an phường Hưng Phú tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú này.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 13 đối tượng tụ tập tại 5 phòng nghỉ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến hoạt động tàng trữ, sử dụng ma túy gồm các gói nylon chứ tinh thể nghi ma túy, 1 cân tiểu ly điện tử, hàng chục nỏ thủy tinh, ống nhựa và hàng trăm túi nylon dùng để phân chia ma túy cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, một số điện thoại di động và vật chứng liên quan cũng được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường cùng lời khai của các đối tượng, Công an phường Hưng Phú đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của từng đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố, việc triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở lưu trú nêu trên thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời là lời cảnh tỉnh với những đối tượng xem thường pháp luật, lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để thực hiện hành vi vi phạm.

Phát huy kết quả bước đầu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an thành phố Cần Thơ quyết tâm truy quét các loại tội phạm về ma túy; đồng thời, kêu gọi các cơ sở lưu trú, chủ nhà trọ và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn./.

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(TTXVN/Vietnam+)
#Tội phạm ma túy #Ma túy #Tụ điểm ma túy TP. Cần Thơ
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