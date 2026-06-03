Chính trị

Việt Nam - Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines Romeo Brawner Junior, thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, đào tạo, an ninh mạng và phối hợp trên biển.

Hằng Trần
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Chiều 3/6 tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Romeo Brawner Junior, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines. Hai bên đánh giá cao kếtRomeo Brawner Junior quả hợp tác quốc phòng thời gian qua trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, quân y, hậu cần, cứu hộ cứu nạn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Việt Nam và Philippines nhất trí triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng mới ký, tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực, khẳng định ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)
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