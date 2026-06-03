Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 02/2026/UBTVQH16 điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) đối với các dự án: Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật về văn bản quy phạm pháp luật (thay thế Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026./.

Công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác lập pháp phải chuyển mạnh từ “không quản được thì cấm” sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển.