Chính trị

Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định cho đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng #Đảng bộ Chính phủ TP. Hà Nội
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