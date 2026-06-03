Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ
Sáng 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.”
Chiều 3/6, tại Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định rõ hệ thống nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, tập trung vào 4 mũi nhọn cốt lõi: Hạ tầng, Dữ liệu, Nền tảng và Con người.
Việc giảm tầng nấc trung gian, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở không chỉ góp phần nâng chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp mà còn tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển KT-XH.
Chiều 3/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, xây dựng xã hội văn minh, an toàn, ổn định, phù hợp mục tiêu đất nước.
Mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Philippines sẽ tạo nên một sự hợp tác mạnh mẽ, sâu rộng vì hai nước có nhiều điểm chung tương đồng, trong đó có mối liên kết về kinh tế.
Thực hiện Nghị quyết 57, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đã có nhiều chuyển biến cả về nhận thức, phương thức chỉ đạo điều hành và tổ chức triển khai thực hiện.
Huế đã triển khai mô hình chính quyền 2 cấp với nhiều cách làm sáng tạo với phương châm “nắm chắc địa bàn - chủ động từ cơ sở - giải quyết ngay tại chỗ.”
Thủ tướng đề nghị rà soát lại các kịch bản tăng trưởng, xác định rõ dư địa phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; tập trung hỗ trợ các địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu đề ra.
Sáng 3/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an TW và các cơ quan liên quan cho ý kiến về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.”
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp, những con đường thông thoáng, thủ tục hành chính thông suốt là câu trả lời thuyết phục cho hiệu quả của bộ máy hành chính mới ở TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy các cơ quan đảng, đảng ủy UBND cấp tỉnh.
Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Năm về tình hình kinh tế-xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công...
Giáo sư Hoàng Nhật Hàm cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dựa trên lợi ích chung của ASEAN, đã phản ánh tầm nhìn an ninh bền vững mà các nước trong khu vực cùng theo đuổi.
Phiên họp sẽ tập trung xem xét việc triển khai chương trình công tác của Chính phủ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất duy trì quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với cả 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp.
Kết quả đạt được tại xã Nha Bích không chỉ thể hiện qua các chỉ số cải cách hành chính mà còn phản ánh rõ nét qua sự hài lòng của người dân và hiệu quả trong huy động nguồn lực phát triển địa phương.
Từ ngày 3-5/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra với sự tham dự của 780 đại biểu, tập trung giải quyết các vấn đề cốt lõi về quyền lợi người lao động và định hướng phát triển trong 5 năm tới.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử dân tộc, Công đoàn Việt Nam luôn là ngọn cờ tiên phong, là lực lượng nòng cốt, tập hợp sức mạnh của người lao động, cống hiến to lớn.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị mà chỉ đánh giá giảm được bao nhiêu đầu mối, sắp xếp bao nhiêu tổ chức, xử lý được bao nhiêu trụ sở, phân cấp được bao nhiêu nhiệm vụ thì chưa đủ mà phải đánh giá được chất lượng vận hành của mô hình mới.
Các nghị sỹ Quốc hội Pháp, đặc biệt là Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, sẵn sàng hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa và tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước.
Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia APEC 2027, quy định trách nhiệm, chế độ làm việc và phối hợp tổ chức sự kiện lớn.
Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Myanmar thống nhất mở cao điểm 3 tháng phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin, đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước.
Port Said đầu thế kỷ 20 là nơi tập trung các hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời phản ánh khá rõ những mâu thuẫn xã hội trong bối cảnh Ai Cập chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.
Điều chỉnh quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực...
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.
Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch...
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Pháp tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế.
Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.