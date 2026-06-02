Việt Nam-Pháp phát huy vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế-thương mại

Chiều 2/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Quốc hội Pháp do Chủ nhiệm Jean-Michel Jacques làm Trưởng đoàn, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn; khẳng định Việt Nam và Pháp có nhiều gắn kết đặc biệt về lịch sử và văn hóa; nhấn mạnh dù trải qua những thăng trầm trong quá khứ, quan hệ hai nước hiện đã phát triển lên tầm cao mới, trở thành hình mẫu về quan hệ gắn kết chiến lược khi Pháp là nước EU đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Pháp, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đóng góp quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước.

Đánh giá cao những hợp tác truyền thống mang đậm dấu ấn của Pháp tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, y tế, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các kênh; tiếp tục phát huy vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế-thương mại, cùng nhau thúc đẩy những dự án biểu tượng trong quan hệ Việt Nam-Pháp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Quốc hội Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn các nghị sỹ Pháp ủng hộ tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và sớm thống nhất kế hoạch tổ chức Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 13 tại Pháp.

Về phần mình, Chủ nhiệm Jean-Michel Jacques bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đang phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Pháp là đặc biệt và duy nhất, được xây dựng trên nền tảng lịch sử chung và đánh giá cao dân tộc Việt Nam có nhiều phẩm chất tốt đẹp.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, ông Jean-Michel Jacques đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện hai nước từ kinh tế, nông nghiệp, văn hóa đến các lĩnh vực chiến lược.

Chủ nhiệm Jean-Michel Jacques khẳng định các nghị sỹ Quốc hội Pháp ủng hộ việc sớm phê chuẩn EVIPA và EC gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU, cũng như cam kết triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ông Jean-Michel Jacques khẳng định các nghị sỹ Quốc hội Pháp, đặc biệt là Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp-Việt, sẵn sàng tích cực hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối văn hóa và tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Hai bên nhất trí đưa quốc phòng-an ninh trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước với các hoạt động hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cứu hộ, cứu nạn, hợp tác đào tạo các sỹ quan...

Hai bên tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên các vùng biển, trong đó có biển Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.

