Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam chính thức diễn ra từ hôm nay

Hôm nay 3/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển," sự kiện quy tụ 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 780 đại biểu tham dự là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong cả nước.

Chủ đề xuyên suốt của Đại hội lần này là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên và người lao động; phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XIII; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng sẽ xem xét sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV để lãnh đạo phong trào công nhân trong giai đoạn mới.

Lịch trình làm việc khẩn trương, khoa học với nhiều điểm nhấn

Ba ngày làm việc chính thức của Đại hội (từ 3/6 đến 5/6) được thiết kế với lịch trình khẩn trương, đan xen giữa các phiên toàn thể và thảo luận chuyên sâu.

Mở đầu ngày làm việc thứ nhất (3/6), Đoàn Chủ tịch và toàn bộ đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài liệt sỹ Bắc Sơn. Sau đó, Đại hội tiến hành Phiên thứ nhất để bầu các cơ quan điều hành, thông qua quy chế và nghe trình bày tổng quát Báo cáo chính trị.

Điểm nhấn của ngày làm việc này nằm ở buổi chiều, khi 780 đại biểu sẽ chia về 5 Trung tâm để thảo luận chuyên sâu về các chủ đề cốt lõi: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động; Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và tham gia phát triển Đảng; Đổi mới tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công; Triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt,” góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngày làm việc thứ hai (4/6), phiên trọng thể của Đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Tại phiên làm việc này, Đại hội sẽ vinh dự được đón tiếp và lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động gửi tới Đảng và Nhà nước.

Chiều 4/6, Đại hội bước vào Phiên thứ tư với nội dung đặc biệt quan trọng là công tác nhân sự. Các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết danh sách và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV. Ngay cuối giờ chiều, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới sẽ được triệu tập.

Ngày làm việc thứ ba (5/6), trước khi bước vào các thủ tục bế mạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại cùng đại biểu. Chủ đề của buổi đối thoại là "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số."

Tiếp đó, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIV sẽ chính thức ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng từ Thủ tướng Chính phủ. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, bế mạc và tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội ngay trong buổi trưa cùng ngày.

Với nội dung thiết thực và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước ngoặt lớn, đưa phong trào công nhân và hoạt động công đoàn nước nhà bước sang một giai đoạn phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước./.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển” Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.