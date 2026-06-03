Mặt trận tăng tốc ứng dụng AI và chiến lược dữ liệu số 6 tháng cuối năm

Bám sát tinh thần đột phá của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong sáng nay (3/6), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nhìn lại 6 tháng đã qua về tình hình thực hiện cũng như chủ động định hình các mũi nhọn chiến lược cho giai đoạn nửa cuối năm.

Những dấu ấn chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong nửa đầu năm 2026, công tác triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn liền với Đề án Chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2025-2030 đã gặt hái được những cột mốc quan trọng.

Điểm nhấn đầu tiên là Chương trình hành động chuyên biệt về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện đánh dấu bước thay đổi căn bản trong nhận thức và tư duy chiến lược của toàn bộ hệ thống Mặt trận.

Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành thí điểm Hệ thống Điều hành tác nghiệp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dùng chung từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở đã giải quyết triệt để bài toán quản lý văn bản, tối ưu hóa quy trình làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị. Bản thân các tổ chức thành viên như Trung ương Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng nhanh chóng thành lập và kiện toàn các Ban Chỉ đạo chuyên trách tại đơn vị mình.

Cùng với đó, hiệu suất thực thi nhiệm vụ của Mặt trận trong 6 tháng qua cũng ghi nhận những con số vô cùng ấn tượng. Trên cổng theo dõi trực tuyến theodoinq.dcs.vn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hoàn thành 21 trên tổng số 41 nhiệm vụ được giao, đạt tỷ lệ hơn 53%. Hệ thống tiếp nhận phản ánh (pakn.nq57.vn) đã tiếp nhận, trả lời đúng hạn 17 phản ánh, kiến nghị liên quan đến hạ tầng, dữ liệu số, không để xảy ra tình trạng chậm trễ hay tồn đọng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ngoài ra, chiến dịch "làm sạch" dữ liệu cũng được triển khai quyết liệt. Hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên hiện đang số hóa dữ liệu của hơn 21,6 triệu người, trong đó phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) đối soát thành công hơn 10,6 triệu dữ liệu. Các tổ chức thành viên như Trung ương Đoàn (với hơn 5,2 triệu đoàn viên) hay Hội Liên hiệp Phụ nữ (đã cập nhật hơn 11,3 triệu hội viên, tăng gấp nhiều lần so với trước) đều ghi nhận những kết quả bứt phá.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như: tỷ lệ khai thác một số phần mềm dùng chung ở giai đoạn thí điểm còn chưa cao; thói quen dùng văn bản giấy còn lớn; hạ tầng kỹ thuật ở cấp cơ sở chưa đồng bộ và đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm.

Bà Hà Thị Nga Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết nhiều cán bộ vẫn chưa hiểu rõ về hệ thống và tầm quan trọng của chuyển đổi số. Một số người vẫn giữ "tư duy cũ, cách làm cũ" dù mô hình đã mới, dẫn đến kết quả không như mong muốn.

"Từng người đứng đầu của các tổ chức chính trị xã hội, từng ban đơn vị trong Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ sống còn trong giai đoạn mới phát triển của đất nước," bà Nga nhấn mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp bứt phá 6 tháng cuối năm

Nhằm khắc phục triệt để các tồn tại và tiếp tục bám sát lộ trình bứt phá trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội đã xác định rõ hệ thống nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2026, tập trung vào 4 mũi nhọn cốt lõi: Hạ tầng, Dữ liệu, Nền tảng và Con người.

Trước hết, về hạ tầng và nền tảng số, Mặt trận sẽ tiến hành thuê hạ tầng Cloud cùng giải pháp an toàn thông tin tích hợp nhằm phục vụ đồng bộ cho hoạt động nội bộ của cơ quan Trung ương và các đoàn thể.

Bà Hà Thị Nga Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Điểm nhấn công nghệ trong nửa cuối năm là việc xây dựng, triển khai các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sâu rộng như: Trợ lý ảo thông minh; phần mềm AI hỗ trợ tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trên "Cổng Mặt trận số" và hệ thống tự động bóc băng ghi âm phục vụ hội nghị, đồng thời Mặt trận sẽ sớm hoàn thiện và cho ra mắt Ứng dụng di động Mặt trận Tổ quốc số để tăng tính tương tác.

Về mặt dữ liệu, Mặt trận sẽ chủ trì phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện rà soát, đối soát và làm sạch dữ liệu chuyên ngành xây dựng Đảng ở Trung ương. Song song với đó là việc xây dựng hai hệ thống dữ liệu nền tảng lớn: Cơ sở dữ liệu Tình hình Nhân dân và Cơ sở dữ liệu các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận cùng các tổ chức thành viên nhằm phục vụ công tác điều hành dựa trên dữ liệu.

Đặc biệt, công tác phát triển năng lực số cho cộng đồng sẽ được đẩy mạnh thông qua phong trào "Bình dân học vụ số," Mặt trận sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thiết kế mạng lưới đại diện đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên và phụ nữ trên nền tảng số. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ số và an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp cũng sẽ được tổ chức bài bản, liên tục nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các tổ chức chính trị-xã hội thành viên đã sẵn sàng kịch bản hành động chi tiết. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hoàn thiện Khung kiến trúc số TLĐ 4.0 và ứng dụng đoàn viên số. Trung ương Đoàn tiếp tục thúc đẩy các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp cho thanh niên. Hội Liên hiệp Phụ nữ tập trung chuẩn bị dự án đầu tư công trung hạn "Xây dựng hệ sinh thái số Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam" và thực hiện nghiêm túc việc chuẩn hóa dữ liệu theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Ban Chỉ đạo kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục giải ngân kinh phí sự nghiệp. Mặt trận cũng đề xuất Cục C06 (Bộ Công an) tiếp tục hỗ trợ kết nối sâu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đặc biệt là nghiên cứu tích hợp kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga cho rằng để triển khai tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần chuyển dịch từ việc "tìm lý do" sang "tìm cách làm" với tinh thần xem đây là nhiệm vụ "sống còn."



Sự đồng lòng, quyết tâm và một lộ trình khoa học trong 6 tháng cuối năm chính là chìa khóa để hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia./.

Đại hội Mặt trận lần thứ XI: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn mới Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Mặt trận giai đoạn tới là công cụ đắc lực để lắng nghe dân 24/7, giúp Mặt trận hoạt động thực chất, hiệu quả và "sát dân" hơn trong kỷ nguyên mới.

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