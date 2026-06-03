Doanh nghiệp logistics thúc đẩy số hóa, tăng kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đối mặt với những cú sốc mang tính cấu trúc, chuyển đổi số và tăng cường kết nối toàn diện không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để các doanh nghiệp logistics duy trì tính liên tục và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị xây dựng chuỗi cung ứng bền vững và tin cậy trong bối cảnh biến động toàn cầu, vừa được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 2/6.

Thông tin đưa ra tại hội nghị cho thấy, chuỗi cung ứng toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên đầy thách thức. Sự gián đoạn không còn là những sự kiện đơn lẻ mà đã trở thành một đặc điểm thường trực trong môi trường vận hành toàn cầu.

Theo số liệu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ tính riêng năm 2025, việc leo thang thuế quan giữa các nền kinh tế lớn đã định hình lại hơn 400 tỷ USD dòng chảy thương mại toàn cầu. Thêm vào đó, những căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông gần đây cũng đã gây ra những cú sốc lớn cho chuỗi cung ứng.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc T&T Group, cho biết trong những năm gần đây, thế giới liên tục chứng kiến những biến động sâu sắc từ địa chính trị, thương mại, thiên tai, dịch bệnh cho đến sự thay đổi vũ bão của khoa học-công nghệ.

"Trong bối cảnh dữ liệu, công nghệ và khả năng kết nối theo thời gian thực đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định hiệu quả vận hành, áp lực đối với doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tối ưu chi phí hay tốc độ vận chuyển, mà quan trọng hơn là khả năng duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng trước những biến động ngày càng khó dự báo," ông Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện T&T Group, một chuỗi cung ứng thích nghi và tin cậy không thể được xây dựng bởi một doanh nghiệp riêng lẻ. Điều này đòi hỏi sự chung tay của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, đơn vị nghiên cứu, nhà cung cấp công nghệ và toàn bộ hệ sinh thái logistics.

Các diễn giả thảo luận các giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, xanh và bền vững. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đối phó với một thế giới đầy rẫy những gián đoạn kéo dài, Tiến sỹ Yap Kwong Weng, Tổng Giám đốc Việt Nam SuperPort®, cho rằng chuỗi cung ứng linh hoạt phải được xây dựng dựa trên sự nhạy bén và sự tích hợp thông suốt giữa các phương thức vận tải.

Ông Yap Kwong Weng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của TAPA FSR (Facility Security Requirements) - bộ tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an ninh cơ sở trong chuỗi cung ứng. Được công nhận rộng rãi bởi các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp logistics và hãng vận tải trên toàn thế giới, TAPA FSR được xem là "giấy thông hành" thiết yếu để củng cố các tiêu chuẩn ngành và xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng linh hoạt hơn.

Các khung tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế của TAPA giúp tăng cường an ninh hàng hóa, củng cố tính liêm chính trong vận hành và xây dựng niềm tin trên khắp các mạng lưới toàn cầu.

Với chứng nhận TAPA FSR hạng A - cấp độ cao nhất trong hệ thống tiêu chuẩn an ninh cơ sở do Hiệp hội Bảo vệ Tài sản Vận chuyển (TAPA) ban hành mà Việt Nam SuperPort® đạt được, tiến sỹ Yap Kwong Weng cho rằng chứng nhận này không chỉ phản ánh năng lực vận hành an toàn, minh bạch và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng quá trình nâng cao năng lực cạnh logistics của Việt Nam.

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua nhiều biến động khó lường, các chuỗi cung ứng toàn cầu đang đứng trước những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột địa chính trị, đứt gãy logistics và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững; đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các quốc gia, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp phải xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng thích ứng cao, an toàn, minh bạch và đáng tin cậy.

"Hội nghị vừa là cơ hội để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro và phát triển logistics hiện đại, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các bên nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh, Xanh và bền vững," lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nói./.

Vietnam SuperPort™ tại tỉnh Phú Thọ được thiết kế với công suất hàng hóa lên đến 800.000 TEUs. Vietnam SuperPort™ hướng đến mục tiêu trở thành một trung tâm logistics đa phương thức hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, tăng cường kết nối của Việt Nam với các mạng lưới thương mại khu vực và toàn cầu.

Việt Nam là thị trường logistics năng động của khu vực Đông Nam Á Các chuyên gia của Cushman & Wakefield nhận định đà tăng trưởng tại Việt Nam được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất, dòng vốn đầu tư định hướng xuất khẩu và sự mở rộng liên tục của tiêu dùng nội địa.