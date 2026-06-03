Sản xuất công nghiệp trong năm tháng tăng 9,1%, mức cao nhất trong bốn năm qua

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố vào ngày 3/6, sản xuất công nghiệp trong tháng Năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với chỉ số sản xuất toàn ngành (IIP) ước tính tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm tháng đầu năm 2026, chỉ số IIP đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025, vượt xa tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 2022-2025 với các mức tăng lần lượt là 8,1%, giảm 2%, tăng 7,1% và tăng 8,8%.

Trong các ngành công nghiệp cấp I, ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò là động lực chính khi tăng 9,5%, đóng góp 7,4 điểm phần trăm vào sức tăng chung của toàn ngành. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải cùng ngành sản xuất và phân phối điện cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, lần lượt là 9,5% và 7,6%. Riêng, ngành khai khoáng đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 5,5%, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức giảm 4,1%.

Đi sâu vào các ngành công nghiệp trọng điểm cấp II, nhiều lĩnh vực ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về sản lượng. Dẫn đầu là ngành sản xuất kim loại với mức tăng 20,2%, tiếp theo là sản xuất xe có động cơ tăng 18,0% và sản xuất hóa chất cùng các sản phẩm hóa chất tăng 16,9%. Các ngành khác, như sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, đồ uống, giường, tủ, bàn, ghế và chế biến thực phẩm đều đạt mức tăng trưởng trên hai con số. Ở chiều ngược lại, một số ngành vẫn đang đối mặt với khó khăn khi chỉ số sản xuất sụt giảm như khai thác than cứng và than non giảm 4,6%, sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1%.

Về tình hình sản xuất tại các địa phương, chỉ số IIP trong năm tháng ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều tại 34 địa phương trên cả nước. Một số tỉnh, thành phố đạt mức tăng rất cao nhờ sự đóng góp chủ lực của ngành chế biến, chế tạo, như Ninh Bình tăng 28,7%, Hà Tĩnh tăng 26,2%, Phú Thọ tăng 25,6% và Thái Nguyên tăng 19,6%. Bên cạnh đó, ngành sản xuất và phân phối điện tại Hà Tĩnh và Lai Châu cũng ghi nhận mức tăng đột phá lần lượt là 36,8% và 22,5%. Dù vậy, những khu vực có mức tăng trưởng thấp do các ngành mũi nhọn gặp khó khăn, như ngành khai khoáng tại Quảng Ngãi và Cần Thơ giảm sâu trên 37%, hay ngành sản xuất điện tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm 4,5%.

Xét về các sản phẩm công nghiệp, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của nhóm xe máy với mức tăng 36%, ôtô tăng 26,7% và thủy hải sản chế biến tăng 21,6%. Thép cán, đường kính và bia cũng giữ được đà tăng trưởng ổn định trên 14%. Ngược lại, một số mặt hàng có sản lượng sụt giảm so với cùng kỳ năm trước bao gồm phân hỗn hợp NPK giảm 6,8%, bột ngọt giảm 6%, giày dép da giảm 5,7% và than sạch giảm 4,7%.

Bên cạnh đó, tình hình lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực tương ứng với đà phục hồi sản xuất. Tính đến thời điểm 1/5, số lượng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp công nghiệp tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng lao động mạnh nhất với 3,4%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 2,6% và doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,7%. Xét theo ngành hoạt động, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút lao động lớn nhất với mức tăng 3,5%, trong khi lao động ngành khai khoáng giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Những chỉ số về lao động này cho thấy các doanh nghiệp đang chủ động mở rộng quy mô nhân sự để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới./.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng Năm tăng 0,29% chủ yếu do chi phí điện, nước và xăng Chỉ số giá tiêu dùng tháng Năm tăng 0,29% với những tác động đáng chú ý liên quan đến các yếu tố thời tiết và thị trường năng lượng.