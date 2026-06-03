Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách và FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố ngày 3/6, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm tháng của năm 2026 tiếp tục ghi nhận những chuyển biến khả quan, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cả năm.

Theo Cục Thống kê, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2026.

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt gần 65 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm vốn Trung ương quản lý đạt gần 10,2 nghìn tỷ đồng và vốn địa phương quản lý đạt 54,8 nghìn tỷ đồng.

Tính chung năm tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng, bằng 24% kế hoạch năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu thực hiện, vốn do Trung ương quản lý ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,6% kế hoạch năm, ghi nhận sự sụt giảm tại một số đơn vị trọng điểm như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Y tế.

Ngược lại, vốn do địa phương quản lý đạt mức tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ, ước đạt 218,2 nghìn tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh đóng góp 170,4 nghìn tỷ đồng.

Song hành với đầu tư công, hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài chứng kiến bước tăng trưởng mạnh với tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/5 đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới ghi nhận 1.576 dự án với số vốn 14,84 tỷ USD, gấp 2,1 lần về giá trị so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 9,64 tỷ USD, chiếm 65,0% tổng vốn cấp mới. Trong đó, Singapore dẫn đầu trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới với 6,8 tỷ USD, theo sau là Hàn Quốc và Trung Quốc.

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong năm tháng ước đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ và xác lập kỷ lục là mức thực hiện cao nhất của năm tháng đầu năm trong vòng 5 năm qua với lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng áp đảo 82,7%.

Ở chiều ngược lại, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng tăng trưởng mạnh mẽ với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 794,6 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực xây dựng, sản xuất phân phối điện và vận tải kho bãi là những ngành nhận được sự đầu tư lớn nhất từ các doanh nghiệp trong nước, trong đó Lào và Kyrgyzstan là những quốc gia nhận vốn đầu tư hàng đầu từ Việt Nam./.

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