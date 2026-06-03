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Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong một tuần nhờ tín hiệu đàm phán Mỹ-Iran

Kết thúc phiên giao dịch 2/6, giá dầu Brent tăng 1,1% lên 96 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,7% lên 93,76 USD/thùng, đều là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 26/5.

Vân Anh
Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 2/6. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 2/6. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 2/6 lên mức cao nhất trong một tuần khi thị trường theo dõi sát diễn biến xung đột tại Trung Đông và khả năng đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent tăng 1,1% lên 96 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,7% lên 93,76 USD/thùng, đều là mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 26/5.

Thị trường đang tập trung vào diễn biến giữa Mỹ và Iran. Truyền thông Iran cho biết, Iran đang xem xét đề xuất từ phía Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, dù hai bên đã tạm ngừng liên lạc trong vài ngày gần đây.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn và kỳ vọng có thể đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn cũng như mở lại eo biển Hormuz trong thời gian tới.

Sau hơn 3 tháng xung đột, eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - vẫn phần lớn đóng cửa, làm gián đoạn nguồn cung và góp phần đẩy giá năng lượng tăng hơn 50% kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Các chuyên gia tại Ritterbusch and Associates nhận định thị trường dầu vẫn dao động mạnh khi tình hình xung đột còn nhiều diễn biến khó lường, trong khi triển vọng mở lại eo biển Hormuz chưa rõ ràng.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể xuống mức đáng lo ngại trước mùa Hè - giai đoạn nhu cầu tiêu thụ thường tăng mạnh.

Tại Mỹ, dự báo lượng dầu tồn kho giảm khoảng 4 triệu thùng trong tuần gần nhất cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung sẽ thắt chặt hơn trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đàm phán Mỹ-Iran #Giá dầu #Xung đột Trung Đông #Eo biển Hormuz
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