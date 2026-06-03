Giá vàng tăng nhẹ, chờ diễn biến Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới giữ xu hướng ổn định trong phiên giao dịch ngày 2/6 khi giới đầu tư tập trung theo dõi tình hình Trung Đông và chờ các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay gần như không thay đổi ở mức 4.486,32 USD/ounce sau khi giảm mạnh 2% trong phiên trước, trong khi vàng giao kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 4.519,90 USD/ounce.

Diễn biến tại Trung Đông đang là yếu tố tác động lớn đến thị trường. Truyền thông Iran cho biết, nước này đang xem xét một đề xuất thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.

Các chuyên gia cho rằng chiều hướng biến động của giá vàng hiện phụ thuộc nhiều vào giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD - những yếu tố đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình khu vực. Ông cho rằng thị trường vẫn thiếu tín hiệu rõ ràng và cần thêm các yếu tố hỗ trợ để nhà đầu tư quay trở lại với kim loại quý này.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, Commerzbank hạ dự báo giá vàng vào cuối năm nay xuống còn 4.800 USD/ounce thay vì mức 5.000 USD/ounce trước đó, song vẫn giữ mục tiêu 5.200 USD/ounce vào cuối năm 2027 do các yếu tố hỗ trợ dài hạn của thị trường vàng vẫn được duy trì.

Tại Việt Nam, lúc 6 giờ 30 phút sáng 3/6, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 154,50-157,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng châu Á phục hồi nhờ lợi suất trái phiếu giảm Giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.517,73 USD/ounce vào lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam). Giá vàng giao tháng 8/2026 của Mỹ tăng 0,9% lên 4.547,8 USD/ounce.