Xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang Trung Quốc phục hồi nhờ nhu cầu AI

Xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc sang Trung Quốc đang phục hồi trở lại sau 3 năm suy giảm liên tiếp, nhờ nhu cầu gia tăng đối với chip nhớ trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng Trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo số liệu do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cùng Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc công bố ngày 3/6, kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 110,4 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu chất bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc với 32,3 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành này.

Tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc từng đạt đỉnh 40,3% vào năm 2022 nhưng giảm liên tục xuống 36,6% năm 2023, 32,8% năm 2024 và 27,5% năm 2025 trước khi phục hồi trong năm nay.

Hong Kong (Trung Quốc) đứng thứ hai với 17,3 tỷ USD, chiếm 15,6%. Tính chung, Trung Quốc và Hong Kong hiện chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc.

Đứng thứ ba là Đài Loan (Trung Quốc), nơi đặt trụ sở của TSMC, tập đoàn sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Tỷ trọng xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường này đã tăng từ 9,6% năm 2022 lên 14,1% trong 4 tháng đầu năm nay.

Mỹ xếp thứ tư với tỷ trọng 13,8%, tăng mạnh so với mức 6,3% năm 2022. Theo giới phân tích, nhiều chip nhớ của Hàn Quốc được xuất khẩu sang Đài Loan để TSMC sản xuất thành phẩm trước khi cung cấp cho các công ty công nghệ Mỹ như NVIDIA.

Các chuyên gia nhận định sự tập trung ngày càng lớn của xuất khẩu chất bán dẫn Hàn Quốc vào hai thị trường Trung Quốc và Mỹ có thể làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế nước này trong trường hợp nhu cầu hoặc chính sách công nghiệp tại các thị trường chủ chốt thay đổi.

Đặc biệt, việc các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc đang nâng cao năng lực tự chủ công nghệ được xem là thách thức dài hạn đối với ngành bán dẫn Hàn Quốc./.

Xuất khẩu chip AI của Nvidia sang Trung Quốc lại đối mặt rủi ro Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì thái độ thận trọng và chưa tiến hành đặt hàng chính thức đối với dòng chip H200, do sự thiếu chắc chắn về khả năng được cấp phép cũng như các điều kiện đi kèm từ Mỹ.

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