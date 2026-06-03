Mỹ: Số lượng việc làm cần tuyển dụng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2024

Theo báo cáo công bố ngày 2/6 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 4 đã chạm mức cao nhất trong gần 2 năm, trong khi hoạt động tuyển dụng lại sụt giảm mạnh.

Điều này cho thấy nhu cầu trên thị trường lao động Mỹ đang gia tăng, nhưng tốc độ tuyển dụng lại diễn ra chậm chạp.

BLS cho biết, số vị trí tuyển dụng đạt 7,6 triệu trong tháng 4/2026, tăng 731.000 so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2024. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones trước đó dự báo Báo cáo khảo sát việc làm và luân chuyển lao động (JOLTS) của BLS sẽ ghi nhận khoảng 6,8 triệu vị trí tuyển dụng.

Mức tăng nói trên đã đưa số lượng việc làm cần tuyển dụng vượt tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ vị trí tuyển dụng so với quy mô lực lượng lao động tăng thêm 0,4 điểm phần trăm lên 4,6%.

Xét theo ngành nghề, gần như toàn bộ mức tăng đến từ nhóm dịch vụ chuyên môn và kinh doanh, với 668.000 vị trí việc làm mới được đăng tuyển. Điều này có thể phản ánh tác động ngày càng lớn của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nhu cầu lao động.

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ xã hội – động lực tạo việc làm lớn nhất của nền kinh tế Mỹ – bổ sung thêm 89.000 vị trí tuyển dụng.

Ngược lại, ngành tài chính giảm 134.000 vị trí tuyển dụng. Phần lớn các lĩnh vực khác ghi nhận rất ít thay đổi.

Mặc dù số lượng vị trí tuyển dụng tăng mạnh, tỷ lệ tuyển dụng thực tế lại suy giảm. Trong tháng 4, các doanh nghiệp tuyển dụng tổng cộng 5,12 triệu lao động, giảm 419.000 người so với tháng 3. Tỷ lệ tuyển dụng giảm xuống còn 3,2%, tương đương giảm 0,3 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, số lao động bị sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng cũng giảm nhẹ, giảm 192.000 xuống còn 1,7 triệu người.

Số lao động chủ động nghỉ việc – một chỉ số phản ánh mức độ tự tin của người lao động vào khả năng tìm được việc mới – giảm 183.000 xuống dưới 3 triệu người, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

Nhìn chung, báo cáo phản ánh môi trường “ít tuyển dụng, ít sa thải” đã kéo dài trên thị trường lao động Mỹ kể từ đầu năm 2025.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần nhìn chung vẫn duy trì ở mức thấp, ngoại trừ một số đợt tăng ngắn hạn. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi và duy trì ở mức 4,3%.

Matthew Martin, chuyên gia kinh tế trưởng về Mỹ tại Oxford Economics, nhận định rằng hiện tại, thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định. Với việc tỷ lệ nghỉ việc và tỷ lệ sa thải cùng giảm trong tháng 4, cả người lao động lẫn doanh nghiệp đều không vội vàng thực hiện những thay đổi lớn.

Ông cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột giữa Mỹ/Israel và Iran sẽ là một phép thử đối với thị trường lao động. Theo ông, chi tiêu hộ gia đình suy yếu và tình trạng bất ổn gia tăng nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến ý định tuyển dụng của các doanh nghiệp.

Các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) theo dõi chặt chẽ số liệu JOLTS để đánh giá mức độ dư thừa lao động trên thị trường. Trong phần lớn năm ngoái, các nhà hoạch định chính sách của Fed lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

Tuy nhiên, gần đây trọng tâm quan ngại đã chuyển sang nguy cơ lạm phát do tác động của các mức thuế quan mới và giá năng lượng tăng mạnh./.

Thị trường lao động Mỹ thêm áp lực do các “ông lớn” công nghệ siết nhân sự, Việc các tập đoàn công nghệ Meta và Microsoft đồng loạt cắt giảm nhân sự đang hé lộ những thách thức ngày càng rõ nét của thị trường lao động Mỹ, nhất là với nhóm lao động trí thức.

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