Người tiêu dùng Việt mạnh tay chi hơn 3,18 triệu tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Ngày 3/6, số liệu từ Cục Thống kê công bố tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tháng của năm 2026 tăng 11,2% so với cùng kỳ, tính theo giá hiện hành ước đạt 3.185 nghìn tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,1%, điều này phản ánh sức mua trên thị trường vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng ổn định.

Về tỷ trọng, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong năm tháng dẫn đầu với 75,9% tổng mức, đạt 2.418,1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các mặt hàng xăng dầu tăng 12,7%, may mặc tăng 10,2% và lương thực, thực phẩm tăng 9,6%. Tại các địa phương, tốc độ tăng trưởng doanh thu bán lẻ ghi nhận sự bứt phá, Quảng Ninh là 12,9%, Đà Nẵng 12,7%, Đồng Nai 11,4% và Hà Nội 11,1%.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhờ sự kết hợp giữa chính sách thị thực và các chiến dịch quảng bá hiệu quả, Khánh Hòa đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng nhất cả nước với 33,8%, theo sau là Quảng Ninh với 25,4% và Quảng Ngãi 23,3%.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác trong năm tháng đầu năm cũng đạt 325,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1% với những địa phương có mức tăng cao như Huế và Quảng Ninh. Nhìn chung, sự tăng trưởng đồng đều giữa các nhóm ngành hàng và các địa phương trọng điểm, cho thấy hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng tiếp theo.

Riêng trong tháng Năm, quy mô doanh thu toàn thị trường ước đạt 647,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và 11,8% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự đóng góp tích cực từ các nhóm ngành chủ chốt. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 13,3% và du lịch lữ hành tăng 12,2% với nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân đang khởi sắc mạnh mẽ.

Diễn biến thị trường tháng Năm cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt của các nhóm hàng theo mùa vụ và nhu cầu thực tế. Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 12,3% so với cùng kỳ do tiến độ thi công các công trình được đẩy nhanh và giá vật liệu tăng vào mùa cao điểm. Nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục cũng tăng khá do nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm, sách tham khảo phục vụ mùa thi và quà tặng tổng kết năm học tăng cao.

Ngược lại, các nhóm hàng thiết yếu như lương thực và thực phẩm có xu hướng chững lại sau cao điểm các kỳ nghỉ lễ do nguồn cung nông sản dồi dào khi vào vụ thu hoạch, giúp giảm bớt áp lực tăng giá lên người tiêu dùng. Riêng nhóm hàng xăng dầu dù đã hạ nhiệt so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái./.

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