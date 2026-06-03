Kinh tế

Kim ngạch xuất nhập khẩu năm tháng đạt trên 445 tỷ USD, tăng 25% so cùng kỳ

Hoạt động ngoại thương trong 5 tháng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tổng kim ngạch đạt 99,07 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hạnh Nguyễn
Cán cân thương mại hàng hóa trong 5 tháng ghi nhận mức nhập siêu 13,8 tỷ USD, sự chuyển dịch này chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)
Cán cân thương mại hàng hóa trong 5 tháng ghi nhận mức nhập siêu 13,8 tỷ USD, sự chuyển dịch này chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất. (Ảnh: Vietnam+)

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố ngày 3/6, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa năm tháng đầu năm 2026 đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng Năm, tổng kim ngạch đạt 99,07 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa trong 5 tháng ghi nhận mức nhập siêu 13,8 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 5,1 tỷ USD), sự chuyển dịch này chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất phục vụ hồi phục kinh tế.

Về hoạt động xuất khẩu trong 5 tháng, kim ngạch đạt 215,66 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 5, kim ngạch xuất khẩu đạt 46,93 tỷ USD, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (tính cả dầu thô) đóng góp 37,88 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn này, cả nước có 26 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,7% tổng giá trị xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 193,71 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,8%. Tiếp theo là nhóm hàng nông, lâm sản chiếm 7,3%, thủy sản chiếm 2,2% và nhóm nhiên liệu, khoáng sản chiếm 0,7%.

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(Nguồn: Cục Thống kê)

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng vượt trội khi đạt 229,46 tỷ USD trong 5 tháng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 64,26 tỷ USD và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 165,2 tỷ USD, tăng mạnh 34,3%. Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu cho thấy sự tập trung vào sản xuất với nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 215,99 tỷ USD, chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch. Trong đó, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 55,7% và nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 38,4%. Ngược lại, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chỉ chiếm tỷ trọng khiêm tốn 5,9%.

Về thị trường, Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,6 tỷ USD. Ở chiều nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất với 92,6 tỷ USD, dẫn đến mức nhập siêu từ thị trường này lên tới 62,5 tỷ USD, tăng 36,4%. Ngoài ra, Việt Nam cũng ghi nhận mức nhập siêu tăng cao từ các thị trường truyền thống khác, như Hàn Quốc với 21,1 tỷ USD, tăng 72,5% và khu vực ASEAN với 8,6 tỷ USD, tăng 33,1%./.

(Vietnam+)
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