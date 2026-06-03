Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giới thiệu chính sách phát triển thị trường vốn tại Singapore

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 2/6, tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tọa đàm với chủ đề “Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam,” thu hút khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế, tổ chức tài chính, ngân hàng lưu ký và thành viên thị trường trong khu vực tham dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, kinh tế Việt Nam trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho sự phục hồi và phát triển của thị trường chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ USD mỗi phiên.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu cơ hội niêm yết tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nổi bật là cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cải cách thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán.

Cùng đó, hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán được đưa vào vận hành từ tháng 5/2025 đã góp phần nâng cao năng lực vận hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường. Các đề án trọng điểm như nâng hạng thị trường chứng khoán, phát triển ngành quỹ và phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư cũng đang được triển khai đồng bộ.

Về định hướng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, nâng cao chất lượng nhà đầu tư và tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư quốc tế. Trong ngắn hạn, cơ quan quản lý tập trung triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự kiến đưa vào vận hành trong quý I/2027; nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán cùng các quy định liên quan nhằm cải thiện môi trường đầu tư, xem xét các giải pháp về giới hạn sở hữu nước ngoài và nâng cao năng lực giám sát thị trường.

Tại phiên thảo luận, các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao nỗ lực cải cách của Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Nhiều ý kiến quan tâm tới lộ trình nâng hạng thị trường, triển khai cơ chế CCP, tài khoản giao dịch tổng (OTA), phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng quy mô thị trường ngoại hối.

Đại diện cơ quan quản lý, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải đã trao đổi với các nhà đầu tư quốc tế về các giải pháp đang được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng và cơ chế thị trường theo thông lệ quốc tế, trong đó có OTA, CCP và hệ thống kết nối giữa công ty chứng khoán với ngân hàng lưu ký để hỗ trợ xử lý giao dịch, tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.

Các giải pháp này được triển khai trong khuôn khổ Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, hướng tới xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả và hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà cũng làm việc với tổ chức xếp hạng MSCI, Hiệp hội Ngân hàng lưu ký toàn cầu (AGC) cùng nhiều định chế tài chính quốc tế để trao đổi về các tiêu chí nâng hạng thị trường, cơ chế CCP, nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam./.

Hơn 360 nhà đầu tư nước ngoài mới gia nhập thị trường chứng khoán Việt Nam Trong tháng 1/2026, Việt Nam cấp mới 368 mã giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng tổng số lên hơn 52.000 mã, trong bối cảnh thị trường khởi sắc và VN-Index vượt ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.