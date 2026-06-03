Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên tăng nhẹ

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/6 tăng nhẹ, khi tâm lý chấp nhận rủi ro nhờ niềm tin về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI) đã cân bằng những lo ngại về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Chỉ số Dow Jones tăng 228,91 điểm, tương đương 0,45%, lên 51.307,79 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 9,94 điểm, tương đương 0,13%, lên 7.609,90 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 7,09 điểm, tương đương 0,03%, lên 27.093,90 điểm.

Kết quả kinh doanh khả quan của Hewlett Packard Enterprise và cam kết đầu tư từ Alphabet đã củng cố niềm tin vào sự phát triển của AI.

Giá cổ phiếu của Hewlett Packard Enterprise tăng vọt 19,5% sau khi nhà sản xuất máy chủ AI này đẩy nhanh các mục tiêu tài chính dài hạn của mình thêm hai năm.

Trong khi đó, Alphabet cho biết, công ty đang tìm cách huy động 80 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu, bao gồm cả khoản đầu tư từ Berkshire Hathaway, để tài trợ cho việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI của mình.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty giảm 3,9%.Giá cổ phiếu của Marvell Technology tăng mạnh 32,5% sau khi Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, gọi nhà sản xuất chip này là "công ty nghìn tỷ USD" tiếp theo tại hội nghị Computex ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Nvidia đã đầu tư 2 tỷ USD vào Marvell vào tháng 3 năm nay.

Về tình hình Trung Đông, Iran đang nghiên cứu đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột, nhưng theo truyền thông Iran, nước này đã không liên lạc với Mỹ trong nhiều ngày. Đồng thời, Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Liban, bất chấp cảnh báo của Iran rằng các cuộc tấn công này đang đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh.

Xung đột đã đẩy giá dầu thô tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và làm tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay. Chủ tịch Fed tại Cleveland, Beth Hammack, cho rằng việc tăng lãi suất có thể trở nên cần thiết nếu áp lực lạm phát vốn đã cao tiếp tục gia tăng.

Các nhà phân tích đang chờ báo cáo việc làm tháng 5/2026 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 5/6, dự kiến sẽ cho thấy nền kinh tế nước này đã tạo thêm 85.000 việc làm, giảm 26,1% so với tháng 4/2026. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giữ nguyên ở mức 4,3%.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 2/6 chỉ số VN-Index giảm 18,07 điểm (0,98%) xuống 1.826,47 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 9,61 điểm (3,15%) lên 314,79 điểm./.

Thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ Nvidia Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, chỉ số Dow Jones tăng 0,09% lên 51.078,88 điểm; S&P 500 tăng 0,26% lên 7.599,96 điểm và Nasdaq Composite tăng 0,42% lên 27.086,81 điểm.