Đồng yen chạm mốc tâm lý 160 yen đổi 1 USD, Nhật Bản sẵn sàng can thiệp

Trong phiên giao dịch sáng 3/6, đồng USD đã có thời điểm vượt mốc 160 yen đổi 1 USD tại thị trường Tokyo. Đây là lần đầu tiên đồng yen bị đẩy xuống ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ cuối tháng 4, thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Đồng USD đã liên tục tăng giá kể từ phiên giao dịch qua đêm tại New York do những bất ổn xung quanh triển vọng cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Ngay sau diễn biến trên, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các phê duyệt ngân sách bổ sung, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhấn mạnh chính phủ luôn sẵn sàng có biện pháp ứng phó với những biến động trên thị trường ngoại hối bất kỳ lúc nào nếu cần thiết.

Tuyên bố của bà Katayama được đưa ra khi đồng yen đang suy yếu về sát mức mà chính phủ từng phải can thiệp để hỗ trợ vào cuối tháng 4 vừa qua.

Khi được hỏi liệu chính sách tiền tệ có phải là yếu tố then chốt để đảo ngược đà suy yếu của đồng yen hay không, bà Katayama từ chối bình luận về các mức tỷ giá cụ thể, song lưu ý rằng bà có nhiều quan điểm chung với Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda.

Tuần trước, Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố dữ liệu can thiệp theo tháng, cho thấy quốc gia này đã chi ra mức kỷ lục 11.730 tỷ yen (tương đương 73,5 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến ngày 27/5 để bảo vệ đồng nội tệ.

Các chiến dịch mua vào đồng yen của chính phủ từng giúp đồng tiền này phục hồi tạm thời lên mức khoảng 155 yen đổi 1 USD, nhưng sau đó đồng yen đã mất dần đà tăng giá này./.

Nhật Bản đứng trước khả năng tăng lãi suất để hỗ trợ đồng yen Nhật Bản khả năng cao sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 6/2026 tới nhằm "giải cứu" đồng yen, bất chấp những rào cản chính trị trong nước.