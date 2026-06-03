Xiaomi Việt Nam bị phạt vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, ngày 7/5/2026, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xiaomi Việt Nam (mã số doanh nghiệp 0315464460) với tổng số tiền 290 triệu đồng do thực hiện 3 hành vi vi phạm quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động có tính chất thương mại khác.

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Bên cạnh đó, Xiaomi Việt Nam bị xác định không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị xử phạt do đưa vào điều kiện giao dịch chung các điều khoản không được pháp luật cho phép, vi phạm quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Không chỉ Xiaomi Việt Nam, trước đó ngày 14/1/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Y&B (mã số doanh nghiệp 0315803699) số tiền 50 triệu đồng.

Theo cơ quan quản lý, Công ty cổ phần Y&B - đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam - đã có hành vi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị để xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm.

Hành vi này vi phạm điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết các doanh nghiệp bị xử phạt đã được yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng cũng như hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng để bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Theo cơ quan này, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm không chỉ góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, qua đó phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong môi trường tiêu dùng ngày càng phát triển và đa dạng./.

Kết luận của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Ban Bí thư yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng được thực hiện công bằng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.