Chính trị

Ổn định quản lý giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Luật Giá cần tập trung vào mục tiêu hoàn thiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, sáng 9/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá để phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời xử lý những vấn đề thực tiễn, hoàn thiện và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Luật Giá #Quản lý giá #Người tiêu dùng