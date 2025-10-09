Hà Nội khởi công dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo dài hơn 4km

Ngày 9/10, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

Đây là một trong 8 công trình trọng điểm của thành phố khởi công trong dịp này.

Dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng lễ khởi công.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo được phê duyệt gồm 2 nhóm dự án thành phần (nhóm dự án giải phóng mặt bằng và nhóm dự án đầu tư xây dựng).

Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là khoảng 15.967 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành năm 2027.

Dự án có điểm đầu từ ngã 5 Trần Hưng Đạo-Trần Thánh Tông-Lê Thánh Tông thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Điểm cuối dự án đầu tư kết nối với phố Nguyễn Sơn, thuộc phường Long Biên và Bồ Đề, thành phố Hà Nội; chiều dài tuyến khoảng 4,18 km.

Cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, chiều dài mỗi nhịp 145m; kết cấu vòm thép có biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng. Toàn tuyến bao gồm 3 nút giao gồm nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng và Cổ Linh; nút giao với đường Nguyễn Sơn được thiết kế kết nối êm thuận với đường hiện trạng và phù hợp với quy hoạch.

Đường dẫn đầu cầu được thiết kế theo quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật đường trục chính đô thị; Bố trí cây xanh, cảnh quan, chiếu sáng giao thông, chiếu sáng kiến trúc, an toàn giao thông theo quy chuẩn hiện hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ là một trong ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định. Thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung và ưu tiên nguồn lực lớn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia như: đường bộ cao tốc, sân bay quốc tế, đường sắt đô thị, cảng biển... tạo động lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mở ra không gian phát triển mới và thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông và Đông Bắc Thủ đô, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương phân luồng, giảm áp lực giao thông trong nội thị, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước, kết nối giữa các đường trục chính dọc theo 2 bờ sông Hồng, góp phần phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo điểm nhấn kiến trúc cho Thủ đô, theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của thành phố Hà Nội cùng các đơn vị sở, ban, ngành liên quan, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, chính quyền các địa phương có dự án đi qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu việc thi công công trình cầu Trần Hưng Đạo phải bảo đảm chất lượng, tiến độ; bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Đồng thời, Hà Nội cần phát huy những bài học kinh nghiệm đã có được trong việc triển khai các dự án công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó, chú trọng đổi mới tư duy, quyết liệt hành động; đoàn kết, huy động tổng lực, hiệp đồng chặt chẽ; tự tin, tự lực, tự cường, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; Tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà; phân công, phân nhiệm bảo đảm “6 rõ gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm;" thi đua ái quốc, hăng say làm việc, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước nói chung và Hà Nội nói riêng, để phấn đấu hoàn thành dự án sớm hơn mục tiêu đã đề ra.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết cầu Trần Hưng Đạo là một trong số 18 công trình cầu đường bộ vượt qua sông Hồng thuộc Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có vai trò quan trọng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực, tạo tiền đề cho việc thực hiện chủ trương giãn dân và giảm áp lực giao thông trong đô thị trung tâm, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của đất nước.

Cùng với đó, việc xây dựng cầu Trần Hưng Đạo sẽ kết nối giữa các đường trục chính dọc theo 2 bờ sông Hồng, góp phần giảm tải cho cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông khung của Thủ đô, phát triển không gian đô thị hiện đại hai bên đầu cầu, tăng cường kết nối giao thông liên vùng giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông và phía Đông Bắc Thủ đô; đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương cần chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Theo ông Dương Đức Tuấn, quá trình thi công sẽ không tránh khỏi ảnh hưởng tới giao thông của các tuyến đường đang khai thác qua khu vực thi công, theo đó đề nghị nhân dân trong khu vực, người tham gia giao thông đồng hành, ủng hộ để các đơn vị thi công thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian thi công dự án.

Ở góc độ nhà thầu thi công, ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương cam kết xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế và các yêu cầu kỹ thuật của dự án; đảm bảo an toàn-chất lượng-tiến độ-hiệu quả; an toàn lao động, vệ sinh môi trường; huy động tối đa nguồn lực, nhân lực chất lượng cao, sử dụng máy móc, trang thiết bị hiện đại, bố trí đầy đủ, kịp thời vật tư, vật liệu xây dựng cho công trình, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc vật liệu để đảm bảo chất lượng công trình; đồng thời cam kết sẽ hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn để tiếp tục khẳng định uy tín của doanh nghiệp, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và nhân dân Thủ đô./.

