Cơ quan Kinh tế Pháp: Kinh tế Việt Nam tăng tốc giữa những bất định toàn cầu

Kinh tế Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giới quan sát quốc tế khi đạt mức tăng trưởng 8,02% trong năm 2025, cao nhất khu vực Đông Nam Á, bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới và môi trường địa chính trị quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong báo cáo công bố ngày 2/6, Cơ quan Kinh tế thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài và các chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.

Báo cáo nhận định Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách cơ bản được bảo đảm.

Đây được xem là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên thế giới vẫn đang vật lộn với áp lực lạm phát và tăng trưởng chậm lại.



Theo đánh giá của cơ quan kinh tế Pháp, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài nhờ môi trường chính trị ổn định, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng thích ứng nhanh với những biến động của kinh tế thế giới.

Báo cáo nhấn mạnh kết quả tăng trưởng của Việt Nam đã vượt xa dự báo của nhiều tổ chức quốc tế. Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,6%, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo 6,5%.



Cơ quan Kinh tế Pháp đặc biệt chú ý tới chiến lược phát triển mới của Việt Nam. Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết lớn định hình định hướng phát triển kinh tế với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đặt tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng mỗi năm từ 10% trở lên trong dài hạn và triển khai chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn với tổng vốn ước tính khoảng 570 tỷ USD.



Báo cáo cũng đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ số cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.



Báo cáo cũng lưu ý rằng triển vọng phát triển của Việt Nam đối mặt một số thách thức đáng kể. Nền kinh tế hiện phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, trong đó Mỹ chiếm gần 33% kim ngạch xuất khẩu và Trung Quốc chiếm hơn 40% kim ngạch nhập khẩu.

Điều này khiến Việt Nam dễ bị tác động bởi các biến động thương mại và địa chính trị quốc tế. Bên cạnh đó, các chuyên gia Pháp cũng cảnh báo về sự phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông, áp lực đối với dự trữ ngoại hối, tốc độ tăng tín dụng cao và những rủi ro từ thị trường bất động sản.

Trong bối cảnh dân số trong độ tuổi lao động bắt đầu có xu hướng giảm, Việt Nam sẽ cần tiếp tục cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân và cải thiện môi trường kinh doanh để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong dài hạn.



Nhìn tổng thể, báo cáo cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Thành công trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc vào khả năng tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế, đồng thời xây dựng các động lực tăng trưởng mới từ bên trong nền kinh tế, qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045./.

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số, hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD Các chuyên gia nhận định hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong kinh tế số, đặc biệt ở các lĩnh vực AI, thanh toán số, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và giải pháp chuỗi cung ứng.

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