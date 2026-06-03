Goldman Sachs: Dự trữ dầu diesel của Mỹ thấp nhất kể từ năm 2003

Lượng dự trữ dầu diesel tại Mỹ hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.

Ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo nếu đà sụt giảm này tiếp diễn, nguồn cung nhiên liệu của nền kinh tế lớn nhất thế giới có nguy cơ chạm ngưỡng tới hạn, chỉ còn đủ dùng trong 20 ngày, vào tháng 8/2026.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do chiến sự tại Iran đã làm đảo lộn hoàn toàn thị trường dầu mỏ toàn cầu. Xung đột khiến lưu lượng vận tải từ các quốc gia sản xuất vùng Vịnh qua eo biển Hormuz sụt giảm nghiêm trọng, buộc hàng triệu thùng dầu phải nằm lại các mỏ khai thác.

Ông Daan Struyven, đồng Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của Goldman Sachs, nhấn mạnh trong 8 tuần qua, thị trường đã chứng kiến mức sụt giảm dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nước Mỹ chắc chắn sẽ hứng chịu tác động nặng nề từ tình trạng thắt chặt nguồn cung này".

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tính đến tuần kết thúc vào ngày 22/5, lượng dự trữ dầu diesel của Mỹ chỉ còn đủ đáp ứng khoảng 28 ngày tiêu thụ, giảm mạnh so với mức 36 ngày ghi nhận hồi cuối tháng 1/2026.

Để bù đắp thiếu hụt do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà máy lọc dầu tại Mỹ liên tục phải rút cạn kho dự trữ nội địa. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo giải pháp tình thế này đang đưa nước Mỹ đến gần hơn một điểm đứt gãy nếu tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz không sớm khôi phục.

Tình trạng khan hiếm đã đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, tác động trực tiếp đến nền kinh tế thực. Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá bán lẻ dầu diesel trung bình tại nước này đã tăng tới 45% kể từ cuối tháng 2/2026, vượt mốc 5,43 USD/gallon.

Tháng trước, Deere & Co., nhà sản xuất máy nông nghiệp lớn nhất thế giới, cho biết doanh số bán máy kéo sụt giảm mạnh do khách hàng chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu và phân bón tăng cao.

Ông Struyven ước tính hiện chỉ còn khoảng 10% đến 15% lưu lượng dầu thông thường, tương đương 2-3 triệu thùng/ngày, có thể đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, việc thống kê chính xác gặp nhiều khó khăn do các tàu vận tải chủ động tắt thiết bị nhận dạng để tránh bị nhắm mục tiêu.

Trước khi chiến sự nổ ra vào ngày 28/2, tuyến hàng hải huyết mạch này trung chuyển tới 20% tổng lưu lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Sự bấp bênh về khả năng gia hạn lệnh ngừng bắn hiện tại cũng như tương lai của tuyến đường Hormuz đang chi phối mạnh mẽ thị trường năng lượng.

Trong phiên ngày 2/6, giá dầu thô đã hạ nhiệt nhờ kỳ vọng vào một thỏa thuận do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, ngay sau khi giá vừa tăng vọt một ngày trước đó do những dấu hiệu đổ vỡ trong đàm phán.

Dù đã giảm so với mức đỉnh gần đây, giá dầu Brent biển bắc hiện vẫn cao hơn khoảng 30% so với thời điểm trước khi cuộc xung đột nổ ra.

Trước đó, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cuối tháng 5/2026 cảnh báo lượng dự trữ dầu thương mại toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt.

Nguyên nhân là do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng Vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.

Chia sẻ với báo giới khi tới tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp), ông Birol nhấn mạnh các kho dự trữ thương mại đang cạn kiệt rất nhanh.

Người đứng đầu IEA lưu ý thế giới hiện chỉ còn "vài tuần" để xoay sở và kêu gọi các nước cần nhận thức rõ thực tế rằng nguồn cung dự trữ này "không phải là vô tận."

Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch Hè ở Bắc bán cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần tới nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.

Căng thẳng năng lượng hiện nay bắt nguồn từ việc Iran phong tỏa tuyến đường huyết mạch qua Eo biển Hormuz đối với các tàu chở dầu. Động thái này nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2/2026, qua đó thắt chặt lưu thông dầu khí và đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn hiện tại hết sức mong manh, ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng cảnh báo rằng "thời gian đang cạn dần" và "sẽ không còn gì" ở Iran nếu các bên không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Dữ liệu từ IEA cho thấy lượng dầu dự trữ toàn cầu đã giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4/2026, sau khi giảm 129 triệu thùng vào tháng 3/2026. Sự sụt giảm mạnh mẽ này diễn ra ngay sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Iran đã phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz đối với các hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt từ vùng Vịnh. Động thái này khiến giá năng lượng tăng vọt, buộc các quốc gia phải ráo riết tìm kiếm những nguồn cung thay thế.

Vào tháng 3/2026, IEA từng tuyên bố sẽ cung ứng cho thị trường toàn cầu 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của các quốc gia thành viên. Tính đến nay, khoảng 164 triệu thùng trong số đó đã được đưa ra thị trường.

Cơ quan này cho biết tốc độ giải phóng kho dự trữ khẩn cấp đã được đẩy mạnh trong tháng 4/2026, và một lượng dầu lớn hơn sẽ tiếp tục được tung ra trong những tháng tới.

Nỗi lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang gia tăng khi mùa du lịch hè tại Bắc bán cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã đưa ra cảnh báo về việc thiếu hụt nhiên liệu bay trong vài tuần tới nếu tình trạng gián đoạn hiện nay không được cải thiện.

Theo nhận định của IEA, với việc lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm ở mức kỷ lục, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động giá mạnh trước thềm giai đoạn cao điểm về nhu cầu trong mùa hè.

IEA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 2,4 triệu thùng/ngày trong quý 2/2026. Cơ quan này nhấn mạnh rằng giá dầu cao, môi trường kinh tế suy yếu và các biện pháp tiết kiệm năng lượng sẽ tiếp tục gây áp lực lên mức tiêu thụ dầu toàn cầu trong thời gian tới.

Đầu tháng 5/2025, ông Birol đã cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đã bước vào thời kỳ biến động, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục xả kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn.

Ông Birol nhận định thị trường đang tiến vào "vùng nước xoáy" khi chiến sự tại Iran tiếp tục "thổi bay" hàng triệu thùng dầu mỗi ngày. Lãnh đạo IEA dự báo nguồn cung sẽ chỉ phục hồi từ từ ngay cả khi xung đột kết thúc./.

Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 1/2024.

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