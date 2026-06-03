Kết nối Nhật Bản-Hưng Yên: Mở rộng cơ hội hợp tác và đầu tư

Ngày 3/6, tại Hưng Yên, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức Chương trình kết nối Nhật Bản-Hưng Yên.

Hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản và tỉnh Hưng Yên tham dự chương trình.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết đối với tỉnh Hưng Yên, Nhật Bản là một trong những đối tác tin cậy, quan trọng nhất trên nhiều lĩnh vực.

Tỉnh Hưng Yên đã ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kanagawa và thành phố Nikaho của Nhật Bản từ năm 2015. Đồng thời, tỉnh và các đối tác Nhật Bản đã có nhiều văn kiện hợp tác ký kết trên các lĩnh vực kinh tế đầu tư, hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao và giao lưu nhân dân.

Tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Nhật Bản như tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Nhật Bản năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, qua đó thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và công nghệ cao.

Nhật Bản hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Hưng Yên với 190 dự án và tổng vốn đăng ký gần 6,5 tỷ USD. Trong số đó, Khu công nghiệp Thăng Long II (tỉnh Hưng Yên) do Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư hạ tầng, đã thu hút 98 dự án đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản, tổng vốn đăng ký khoảng 3,6 tỷ USD, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp vững mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tỉnh Hưng Yên xác định mục tiêu xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo là tập trung xây dựng nền kinh tế năng động, phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1, đẩy nhanh tiến độ đưa Hưng Yên trở thành thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược xây dựng hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp, các khu đô thị chức năng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Tỉnh áp dụng các chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi nhất để các nhà đầu tư phát triển lớn mạnh tại Hưng Yên và Việt Nam.

Tỉnh khẳng định luôn đồng hành, sát cánh cùng các nhà đầu tư, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc và xác định sự thành công của các doanh nghiệp là sự thịnh vượng của tỉnh Hưng Yên.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng Hưng Yên có vị trí chiến lược khi nằm giữa Hà Nội và cảng Hải Phòng, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại địa phương; đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với lĩnh vực năng lượng. Để phát huy hơn nữa lợi thế vị trí của Hưng Yên, tỉnh cần tăng cường kết nối hạ tầng giữa Hà Nội, cảng Hải Phòng và khu kinh tế ven biển của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Anh Tuấn khẳng định trải qua hơn nửa thế kỷ vun đắp, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, thực chất với sự tin cậy chính trị cao nhất trong lịch sử, được định vị vững chắc bởi khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Với hạ tầng kết nối đồng bộ, vị trí địa chiến lược lý tưởng, tỉnh Hưng Yên, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đang vươn mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại với dư địa hợp tác vô cùng to lớn.

Hưng Yên cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp Nhật Bản khi đang có 190 dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản hoạt động hiệu quả tại tỉnh, trong đó có khu công nghiệp Thăng Long 2 của Tập đoàn Sumitomo.

Đây là một trong những dự án đầu tư khu công nghiệp thành công nhất của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Các nhà đầu tư Nhật Bản không chỉ đóng góp quan trọng vào ngân sách, giải quyết việc làm mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ quản trị và công nghệ của địa phương.

Tỉnh Hưng Yên là điểm sáng tiêu biểu trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã đối thoại với các doanh nghiệp Nhật Bản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các đầu ngành chuyên môn của tỉnh đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp xoay quanh vấn đề tuyển dụng lao động, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng khu công nghiệp, cơ chế chính sách đầu tư, môi trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các vấn đề doanh nghiệp, doanh nhân nêu và làm việc trực tiếp để giải đáp, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp./.

Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác ODA, tiếp tục triển khai các dự án mới Đại diện JICA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) để thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả các dự án hợp tác hai bên.