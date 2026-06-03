Giá dầu châu Á tăng hơn 1% khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc

Trong phiên ngày 3/6, giá dầu châu Á đã tăng hơn 1%, nới rộng đà tăng của phiên trước đó. Căng thẳng bùng phát trở lại tại Trung Đông cùng sự bế tắc trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là nguyên nhân chính đẩy giá "vàng đen" đi lên.

Tính đến 13 giờ 40 phút ngày 3/6 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc kỳ hạn tăng 1,56 USD (1,6%) lên 97,56 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng tăng 1,61 USD (1,7%) lên 95,37 USD/thùng. Cả hai mặt hàng chủ chốt này đều đã chạm mức giá cao nhất trong một tuần trong phiên trước đó.

Thị trường dầu phản ứng mạnh sau các diễn biến quân sự mới nhất. Bạo lực bùng phát diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua giữa một bên là Mỹ, Israel và bên kia là Iran vẫn đang chìm trong bế tắc với một lệnh ngừng bắn mong manh.

Cùng với những rủi ro địa chính trị, lo ngại về nguồn cung cũng góp phần đẩy giá dầu tăng cao.

Ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích cấp cao về dầu mỏ tại LSEG, chỉ ra rằng sự đình trệ trong đàm phán Mỹ-Iran cùng với cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về mức dự trữ toàn cầu thấp đang tạo thêm lực đẩy rủi ro cho giá dầu.

Trước đó vào ngày 2/6, IEA cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu có thể chạm mức nguy hiểm ngay trước thềm giai đoạn cao điểm tiêu thụ mùa Hè nếu tốc độ sụt giảm duy trì như hiện nay.

Tại Mỹ, số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh 6,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 29/5, đánh dấu tuần sụt giảm thứ 7 liên tiếp.

Thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo dự trữ dầu chính thức từ Chính phủ Mỹ, dự kiến công bố vào 21 giờ 30 phút ngày 3/6 theo giờ Việt Nam.

Tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch toàn cầu cũng đang bị đe dọa. Chuyên gia chiến lược hàng hóa cấp cao Daniel Hynes của ngân hàng ANZ nhận định nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang gặp nhiều thách thức do Iran đã rải thủy lôi trên diện rộng tại khu vực này.

Mặc dù lưu lượng tàu thuyền nỗ lực đi qua đây có tăng nhẹ, nhưng tổng lượng hàng hóa lưu thông vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước xung đột./.

Giá dầu tại châu Á đảo chiều sau đợt tăng mạnh Giá dầu giảm trong phiên chiều 2/6 tại châu Á, sau đợt tăng mạnh phiên trước đó, do thị trường vẫn thận trọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.