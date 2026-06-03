Giá vàng châu Á giảm do căng thẳng Trung Đông và sức ép lạm phát tại Mỹ

Trong phiên ngày 3/6, giá vàng đã giảm giá tại thị trường châu Á do diễn biến căng thẳng mới tại khu vực Trung Đông làm giá dầu thô bật tăng, cùng với việc tiến trình đàm phán Mỹ-Iran rơi vào đình trệ.

Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào các báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để đánh giá rủi ro lạm phát và lãi suất.

Tính đến 14 giờ 02 phút ngày 3/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.460,36 USD/ounce, đánh mất đà tăng hơn 1% đạt được trong phiên trước đó. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 8/2026 của Mỹ giảm 0,7% xuống 4.488,90 USD/ounce.

Ngày 2/6, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, đã lên tiếng cảnh báo ngân hàng trung ương nước này có thể sẽ sớm phải tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát tiếp tục leo thang.

Dù giới đầu tư thường coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát hữu hiệu, nhưng kim loại quý này lại có xu hướng kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do bản chất là tài sản không sinh lời.

Hiện thị trường đang thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào cuối ngày, cũng như báo cáo việc làm chung, công bố ngày 5/6 nhằm định hình rõ hơn lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Tình hình chiến sự tại vùng Vịnh tiếp tục leo thang sau khi quân đội Mỹ thông báo đã ngăn chặn và làm thất bại các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Bahrain, Kuwait cùng một số mục tiêu khác trong khu vực.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA, nhận định thị trường hiện đang đánh giá khả năng thỏa thuận ngừng bắn với Iran có thể sẽ không kéo dài, bất chấp nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình của Tổng thống Trump. Nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, đà phục hồi của giá vàng có thể sẽ bị dập tắt.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 74,27 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.928 USD/ounce và giá palladium giảm 0,6% xuống 1.361,75 USD/ounce.

Chiều 3/6, tại Việt Nam, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 154-157 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tăng nhẹ, chờ diễn biến Trung Đông và dữ liệu kinh tế Mỹ Giá vàng giao ngay gần như không thay đổi ở mức 4.486,32 USD/ounce sau khi giảm mạnh 2% trong phiên trước, trong khi vàng giao kỳ hạn của Mỹ tăng 0,3% lên 4.519,90 USD/ounce.