Nguồn cảm hứng Việt Nam nhìn từ Philippines

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (từ ngày 31/5-1/6), Việt Nam và Philippines đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa giữa hai nước.

Phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á đã có cuộc trao đổi với bà Laura Q. Del Rosario, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Philippines, Đại sứ Philippines tại Việt Nam giai đoạn 2007-2009, xung quanh mối quan hệ bền chặt giữa hai nước trong nửa thế kỷ qua về triển vọng hợp tác song phương thời gian tới.

- Thưa bà, với tư cách là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách kinh tế và đã chứng kiến sự chuyển mình của nền kinh tế Việt Nam và Philippines trong thời gian gần đây, bà đánh giá như thế nào về tiềm năng hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới nổi như năng lượng tái tạo, chất bán dẫn và kinh tế số?

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario: Tôi nghĩ tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi Philippines đang hợp tác với các nước khác như Mỹ, để xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, cũng như phát triển năng lượng điện hoặc năng lượng cho sản xuất, trí tuệ nhân tạo và xe điện.

Chúng tôi muốn tận dụng tối đa nguồn nhân lực, con người và cả tài nguyên thiên nhiên của mình. Chúng tôi có nguồn kim loại phong phú và đa dạng, và tôi nghĩ Philippines có thể hợp tác với Việt Nam, thông qua công nghệ hiện đại để hai nước cùng nhau củng cố chuỗi cung ứng cho các sản phẩm quan trọng, những sản phẩm thiết yếu cho người lao động của hai nước.

- Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Philippines tạo động lực rất lớn cho việc triển khai cụ thể các lĩnh vực hợp tác song phương có thế mạnh. Theo bà, đâu là chìa khóa để Việt Nam và Philippines biến những tiềm năng trên thành các dự án hợp tác thương mại và đầu tư thực chất mang lại lợi ích cho người dân hai nước?

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario: Tôi cho rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Philippines rất quan trọng, bởi Việt Nam và Philippines có chung nền kinh tế và địa chính trị. Tôi nghĩ cả Việt Nam và Philippines đều đang quan tâm đến Trung Quốc, Mỹ, và cả những kế hoạch, chiến lược của các nước khác trong khu vực.

Tôi cho rằng với những trải nghiệm và kinh nghiệm tương đồng, Việt Nam và Philippines sẽ tìm được những điểm chung để cùng nhau hợp tác hướng đến tương lai.

- Với tư cách là một nhà ngoại giao có tầm nhìn sâu sắc về chiến lược khu vực, bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Philippines đối với sự thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN hiện nay?

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario: Tôi nghĩ rằng mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Philippines sẽ tạo nên một sự hợp tác mạnh mẽ vì chúng ta có nhiều điểm chung, trong đó có mối liên kết về kinh tế. Philippines nhập khẩu rất nhiều gạo từ Việt Nam để đảm bảo an ninh lương thực và cuộc sống cho người dân.

Trong khi đó, cũng có rất nhiều người Philippines đã làm việc trong các ngành dịch vụ của Việt Nam. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, có rất nhiều giáo viên Philippines dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Hay như hợp tác qua Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam đã đăng cai một số hội nghị rất thành công. Và khi Việt Nam lần đầu tiên đăng cai APEC, chính Philippines đã hỗ trợ chuẩn bị cho sự kiện đó.

- Trước những biến động phức tạp trong tình hình an ninh và kinh tế toàn cầu, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới Philippines mang thông điệp gì về việc định hình và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước trong 50 năm tới, thưa bà?

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario: Tôi nghĩ việc Việt Nam và Philippines nâng tầm quan hệ là điều rất đáng hoan nghênh. Tôi rất vui vì chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã góp phần làm nên thành công đó.

Tôi chắc chắn rằng lãnh đạo hai nước đã có kế hoạch trong nhiều năm qua để thực sự nâng tầm mối quan hệ Việt Nam-Philippines lên thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường. Vì vậy, tôi rất vui với thành tựu này giữa quan hệ hai nước.

- Với tư cách là Đại sứ Philippines tại Việt Nam giai đoạn 2007-2009, chắc hẳn bà có những kỷ niệm đặc biệt và mối liên hệ sâu sắc với đất nước và nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Philippines, bà đánh giá như thế nào về triển vọng tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước?

Nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Del Rosario: Hiện có nhiều người Philippines nhận thức rõ hơn về Việt Nam, và có rất nhiều người Philippines đến thăm Việt Nam. Nếu nhìn vào số lượng khách du lịch đến Việt Nam, nhìn vào số lượng nhà hàng Việt Nam thì có thể thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng.

Việt Nam là một ví dụ rất tốt về khả năng phục hồi nhanh chóng các ngành công nghiệp, các bạn vượt qua chiến tranh, vượt qua khó khăn và giành chiến thắng. Các bạn là nguồn cảm hứng cho chúng tôi về sức mạnh ý chí đó.

- Xin trân trọng cảm ơn!

Việt Nam-Philippines: Đối tác chiến lược vì hòa bình và phát triển Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa hai nước, thúc đẩy hòa bình, phát triển và hội nhập khu vực.

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