Kiểm soát chặt chất lượng xăng sinh học, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 3/6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định việc chuyển đổi sang xăng sinh học E5, E10 là một chủ trương lớn nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Trước những quan tâm của dư luận về chất lượng nhiên liệu và an toàn cho phương tiện, Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Công Thương đã và đang triển khai quyết liệt các kế hoạch kiểm tra đột xuất đồng thời áp dụng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) để bảo vệ quyền lợi và giải đáp kịp thời mọi thắc mắc của người tiêu dùng trên cả nước.

Siết chặt quản lý từ khâu phối trộn đến tay người tiêu dùng

Thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai lộ trình thay thế xăng khoáng sang xăng nhiên liệu sinh học là một chủ trương lớn. Hiện nay, trên thị trường đang có hai loại chính là xăng E5 và xăng E10. Để tổ chức triển khai lộ trình này, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan tổ chức có liên quan, phối hợp với các địa phương, phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và đã chuẩn bị rất nhiều bước để làm sao việc cung ứng một cách tốt nhất.

Về vấn đề kiểm soát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học, Thứ trưởng cho biết: “Chúng ta không chỉ kiểm soát xăng E5, E10 mà phải kiểm soát tất cả các loại xăng trên thị trường. Với góc độ kiểm soát chất lượng, trước hết phải nói đến tiêu chuẩn của các loại xăng nhiên liệu sinh học theo các bộ tiêu chuẩn đã được ban hành. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành bộ tiêu chuẩn quy chuẩn đối với các loại xăng nhiên liệu sinh học rất cụ thể và rõ ràng, do đó về mặt chất lượng là phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy chuẩn này.”

Về những quan ngại liên quan đến pha trộn bất hợp pháp, không đúng quy định, Thứ trưởng cho biết có sự phân đoạn từ câu khâu sản xuất, phối trộn, phân phối lưu thông và đến cửa hàng bán lẻ để đưa đến tay người tiêu dùng, tuy nhiên tất cả các khâu này đều được kiểm tra kiểm soát. Các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, pha chế, vận chuyển, lưu thông cho đến cửa hàng bán lẻ phải đảm bảo việc kiểm tra kiểm soát chất lượng trước khi cung ứng ra thị trường tiêu dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khi sử dụng cũng nên có những đánh giá, phản hồi để tạo điều kiện cho việc kiểm tra kiểm soát được tốt hơn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ thông tin xoay quanh câu chuyện về xăng nhiên liệu sinh học E5, E10 và các giải pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, hệ thống pháp luật hiện nay (như Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, các nghị định về kinh doanh xăng dầu) đã quy định rất rõ về trách nhiệm kiểm soát chất lượng trong các khâu. Về phía cơ quan Nhà nước, trách nhiệm là thường xuyên kiểm tra giám sát thông qua các lực lượng chức năng.

Hiện, Bộ Công Thương có lực lượng Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, các địa phương cũng có những lực lượng chức năng và Quản lý thị trường địa phương, đồng thời có sự phối hợp liên ngành với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính để tiến hành các đợt kiểm tra kiểm soát định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã lên kế hoạch tiếp tục kiểm tra, trong đó có những cuộc kiểm tra đột xuất được bảo mật để đảm bảo tính hiệu quả. Việc cung ứng xăng E5 đã được triển khai từ năm 2018 và việc kiểm tra kiểm soát vẫn được duy trì thường xuyên để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân.

Ứng dụng AI để hỗ trợ người dân

Về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Quốc hội đã ban hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó quy định rất rõ các phương thức, cách thức, quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan. Bộ đã quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, quan trọng nhất trong chương trình đổi mới chính sách xăng dầu sinh học là hướng tới quyền lợi tốt nhất cho người dân và người tiêu dùng.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã thực hiện các giải pháp, thứ nhất là thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh về các sự cố liên quan đến xăng sinh học. Thứ hai là trách nhiệm của doanh nghiệp, yêu cầu các đầu mối kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất, phối trộn và các cửa hàng bán lẻ phải có trách nhiệm tăng cường hệ thống phản hồi, tư vấn và giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng.

Thứ ba là cung cấp thông tin, nhiều người tiêu dùng hiện nay vẫn còn băn khoăn không biết khi có sự cố thì phải gọi đến đâu, xử lý như thế nào, Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông để tuyên truyền, phổ biến các kiến thức đồng thời ban hành các cẩm nang hướng dẫn sử dụng xăng sinh học đến với người dân. Hiện nay Bộ đã xây dựng bộ câu hỏi giải đáp các thắc mắc thường gặp và đang tiếp tục lắng nghe để bổ sung thêm.

Thứ tư là áp dụng ứng dụng công nghệ, thiết lập các chatbot sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để trả lời tự động và hỗ trợ người dân 24/7 một cách khách quan, kịp thời.

Thứ năm là phối hợp với các hãng xe, yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu ô tô, xe máy rà soát, đánh giá và công bố tính tương thích của phương tiện với xăng sinh học, đồng thời chuẩn bị các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng để hỗ trợ người dùng.

Thứ sáu là tham vấn chuyên gia, phối hợp với các chuyên gia kỹ thuật để có những hướng dẫn xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Thứ bảy là thiết lập đường dây nóng. Bộ Công Thương sẽ thiết lập các kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị và đề nghị các địa phương, các hội bảo vệ người tiêu dùng, các hội kỹ thuật cùng tham gia tư vấn, giải đáp cho người dân.

Cuối cùng, một điểm rất quan trọng là phải đảm bảo đủ lượng hàng, đủ nguồn cung xăng sinh học E5, E10 trên thị trường. Đây là trách nhiệm của Bộ Công Thương và các bộ ngành, địa phương để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Với rất nhiều giải pháp đồng bộ nêu trên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ Bộ Công Thương cùng các bộ ngành và địa phương sẽ cố gắng kiểm soát tốt nhất chất lượng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cao nhất của người tiêu dùng trong quá trình sản xuất, phối trộn, lưu thông và bán xăng sinh học trên thị trường.​

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