Pháp so tài Na Uy ở "bảng tử thần", Mbappe sẽ giúp "Gà trống" vượt khó?

Nhận diện bảng I World Cup 2026: Tuyển Pháp bước vào giải đấu với vị thế ứng viên hàng đầu, Senegal mang theo sức mạnh của bóng đá châu Phi, còn Na Uy trở lại sân khấu lớn sau gần ba thập kỷ chờ đợi.

Nhìn vào lực lượng và vị thế hiện tại, Pháp chắc chắn là đội mạnh nhất bảng. Đây là tập thể đã vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và trong nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm ứng viên vô địch ở mọi giải đấu. Với chiều sâu đội hình vượt trội, chất lượng ngôi sao ở cả ba tuyến và kinh nghiệm dày dạn, Pháp có đầy đủ cơ sở để hướng tới ngôi đầu bảng I.

Với Kylian Mbappe là thủ lĩnh trên hàng công, Pháp vẫn sở hữu một trong những vũ khí đáng sợ nhất thế giới thời điểm hiện tại. Xung quanh Mbappe là một thế hệ cầu thủ giàu chất lượng, từ tuyến giữa đến hàng thủ, đủ để Pháp kiểm soát nhịp độ trận đấu hoặc trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái cực nhanh.

Trong khi đó, Na Uy là cái tên khiến bảng I trở nên đặc biệt hấp dẫn. Sau 28 năm chờ đợi, bóng đá Na Uy mới trở lại ở một kỳ World Cup. Và lần trở lại này không còn là câu chuyện của một đội bóng nhỏ chỉ đến để trải nghiệm. Na Uy bước vào giải đấu với một thế hệ được kỳ vọng lớn, mà trung tâm không ai khác chính là tiền đạo Erling Haaland./.