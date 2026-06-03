Thúc đẩy giao lưu nhân văn, kết nối thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 3/6, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tới thăm và có buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề “Giao lưu văn hóa-du lịch-giáo dục Việt Nam-Trung Quốc và vai trò của thanh niên,” với đông đảo giảng viên, sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (BFSU).



Sự kiện có sự tham dự của Ban lãnh đạo nhà trường, các giáo sư, cùng đông đảo sinh viên Trung Quốc đang theo học chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và sinh viên một số cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa..., đại diện lưu học sinh Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí của hai nước.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, sôi nổi, mở ra không gian đối thoại cởi mở về tương lai hợp tác giao lưu nhân dân giữa thế hệ trẻ hai nước.



Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình giao lưu, nói chuyện với giảng viên, sinh viên tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Thanh Bình đã giới thiệu tình hình phát triển năng động của Việt Nam hiện nay và những mục tiêu chiến lược mang tính đột phá quan trọng để Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, hướng tới thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (tháng 1/2026) đề ra.



Điểm lại chặng đường sau 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ nhấn mạnh tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai dân tộc, đồng thời khẳng định quan hệ hai Đảng, hai nước đang đứng trước những vận hội mới sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào năm 2025 và chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc vào tháng 4/2026.



Sinh viên Trung Quốc đang theo học chuyên ngành tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và sinh viên một số cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa..., tham dự buổi giao lưu. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Về hợp tác giáo dục, Đại sứ đánh giá cao bề dày hợp tác về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa hai bên; bày tỏ vui mừng vì tiếng Việt ngày càng khẳng định vị thế khi có khoảng 30 trường đại học tại Trung Quốc đưa vào giảng dạy.

Về khía cạnh văn hóa và du lịch, Đại sứ cho biết sự giao thoa văn hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ thông qua âm nhạc, phim ảnh, mạng xã hội, đặc biệt là các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên.”

Đại sứ cũng bày tỏ tin tưởng rằng với việc “Năm Hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027” được khởi động, nhân dân hai nước sẽ tiếp tục tăng cường thực chất hơn nữa giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.



Trả lời câu hỏi của các bạn sinh viên quan tâm đến chủ đề vai trò của thanh niên trong thúc đẩy giao lưu nhân văn, hợp tác giáo dục, du lịch giữa hai nước, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo của hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp gỡ thanh niên Việt-Trung tháng 4/2026, khẳng định nền tảng sâu xa và bền vững nhất của quan hệ hai nước là tình cảm giữa nhân dân và thế hệ trẻ chính là những người định hình quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong tương lai.

Đại sứ mong muốn các sinh viên học chuyên ngành tiếng Việt sẽ học tập thật tốt, trở thành những chuyên gia giỏi, những cầu nối tích cực cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, góp phần xây dựng nền tảng xã hội ngày càng vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, cô Thiệu Chu Soái (Shao Zhushuai), giáo viên Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết bài thuyết trình của Đại sứ Phạm Thanh Bình mang đến một cái nhìn tổng quan, toàn diện về sự phát triển nhanh chóng hiện nay của Việt Nam cũng như tầm nhìn tương lai của đất nước, đồng thời cung cấp những góc nhìn vô cùng giá trị để thấu hiểu mối quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cô Thiệu Chu Soái, giáo viên Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Với tư cách là một giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, cô nhận thức sâu sắc rằng thế hệ thanh niên của cả hai nước đang trở thành một lực lượng nòng cốt, đóng vai trò thiết yếu trong việc gìn giữ tình hữu nghị truyền thống, cũng như thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo.

Trung tâm luôn kiên định với cam kết thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác văn hóa và quan hệ đối tác giáo dục giữa Trung Quốc và Việt Nam.



Chia sẻ cảm nhận sau khi tham dự buổi giao lưu, em Trần Vĩnh Giai (Chen Yongjia), sinh viên khoa tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho biết trong số các nội dung được Đại sứ Phạm Thanh Bình đề cập trong buổi diễn thuyết, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em chính là những chia sẻ của Đại sứ về các hoạt động xoay quanh “Năm Hợp tác du lịch Trung Quốc- Việt Nam.”

Hơn nữa, Đại sứ cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Việt Nam sẽ triển khai các chính sách thị thực thông thoáng và thuận lợi hơn nhằm tạo điều kiện cho việc đi lại giữa hai nước, qua đó giúp người dân hai nước có thể dễ dàng đến thăm đất nước của nhau, để hiểu hơn về đất nước con người, văn hóa, du lịch của mỗi bên. Em Trần Vĩnh Giai tin rằng điều này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tương tác, sự thấu hiểu và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.



Em Trần Vĩnh Giai, sinh viên khoa tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trước đó, trong cuộc hội kiến Hiệu trưởng Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh Giả Văn Kiện (Jia Wenjian), Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy các chương trình liên kết đào tạo, tăng cường giao lưu giữa Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nói riêng và các trường đại học ở Trung Quốc nói chung với các cơ sở giáo dục, đào tạo uy tín của Việt Nam trong thời gian tới.

Hiệu trưởng Giả Văn Kiện và ban lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán cũng như các cơ sở đào tạo Việt Nam và mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai nhiều sáng kiến hợp tác mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ, nghiên cứu học thuật để sinh viên hai nước ngày càng có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi, tìm hiểu đất nước, con người của nhau./.

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