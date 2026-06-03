Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António

Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Téte António, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò, vị thế và ảnh hưởng của Angola tại châu Phi; nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Việt Nam của Lãnh tụ Angola, Chủ tịch Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) Agostinho Neto cách đây 55 năm; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, anh em, đồng chí thân thiết giữa hai đảng, hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, trao đổi kinh nghiệm phát triển, đẩy mạnh hợp tác giữa hai đảng cầm quyền, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chúc mừng Angola vừa đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025, Thủ tướng mong muốn Angola sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi và bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Angola với ASEAN.

Về hợp tác kinh tế song phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Angola.

Thủ tướng mong muốn hai bên phối hợp thúc đẩy và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện quan trọng trong lĩnh vực thương mại - đầu tư như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần để tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu và nghiên cứu nối lại các chương trình hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp...

Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Angola tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Angola sinh sống, làm việc ổn định, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Angola Téte António phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Angola Téte António đánh giá cao những thành tựu phát triển ấn tượng của Việt Nam; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam dành cho nhân dân Angola trong giai đoạn đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc và mong muốn Việt Nam tiếp tục đồng hành với Angola trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản…

Bộ trưởng Ngoại giao Angola bày tỏ nhất trí cao với những định hướng hợp tác song phương của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và khẳng định hai Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới./.

Xung lực giúp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Angola lên tầm cao mới Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.