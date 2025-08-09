Xung lực giúp tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Angola lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 8/8 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Luanda, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Trước đó, lễ tiễn Chủ tịch nước và Phu nhân đã được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống Angola.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng chuyến thăm lần này là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương và là xung lực giúp cho tình hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Angola lên tầm cao mới. Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Chủ tịch nước là cơ sở vững chắc để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới./.