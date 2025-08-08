Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Angola

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 7/8 theo giờ địa phương, nhân chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Angola, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã cuộc gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Angola Dương Chính Chức đã báo cáo với Chủ tịch nước Lương Cường một số nét về tình hình Angola, những kết quả đạt được trên các mặt công tác - ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa... và tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Angola.

Đại sứ cho biết cộng đồng người Việt Nam hiện có khoảng 10.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều địa phương của Angola, bao gồm các chuyên gia y tế, giáo dục, các doanh nghiệp tư nhân, người lao động.

Cộng đồng người Việt ở Angola sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ luật pháp sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước, ủng hộ các chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phong trào do trong nước phát động, nhất là việc quyên góp, ủng hộ đồng bào tại các vùng thiên tai, lũ lụt. Mặc dù vậy, bà con người Việt cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cả về kinh tế cũng như dịch bệnh, mất an toàn, an ninh.

Đại sứ quán Việt Nam, mặc dù số nhân sự ít nhưng luôn nỗ lực hết mình, thường xuyên giải quyết khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đại sứ tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam-Angola thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực trong thời gian tới.

Đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Angola phát biểu ý kiến, bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Angola; cho rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước có ý nghĩa quan trọng, là sự kiện lớn về ngoại giao, góp phần củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, cũng là nguồn động viên to lớn với cộng đồng người Việt tại Angola.

Bà con chia sẻ cộng đồng người Việt từ các chuyên gia đến tiểu thương, người lao động… luôn chăm chỉ làm ăn và đã và đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại; luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau, luôn giữ truyền thống, nét văn hóa người Việt và luôn hướng về Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đại diện cộng đồng cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để tạo điều kiện tốt hơn giúp bà con yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch nước Lương Cường nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trong không khí ấm áp, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi tới toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống học tập và làm việc tại Angola, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Angola trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai đất nước; đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch nước cũng bày tỏ trân trọng những đóng góp của nhiều thế hệ chuyên gia y tế, giáo dục và nông nghiệp Việt Nam từng làm việc, sinh sống tại Angola, đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song đội ngũ chuyên gia Việt Nam vẫn luôn chung tay góp sức xây dựng đất nước Angola.

Chủ tịch nước cũng vui mừng khi được biết, cộng đồng ta ở Angola ngày càng ổn định, đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola; cộng đồng doanh nhân người Việt tại Angola thời gian qua cũng có những bước phát triển, góp phần vào việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thông tin với bà con về chuyến thăm cấp nhà nước đến Angola, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam-Angola 50 năm qua, Chủ tịch nước cho biết đã có các cuộc hội đàm, làm việc chính thức với các lãnh đạo cấp cao nhất của Angola, trao đổi về tình hình mỗi nước, đưa ra định hướng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống; đồng thời đề nghị các lãnh đạo cấp cao của Angola tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp, sinh viên Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Angola.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước cũng đã thông tin một số nét về đất nước với cộng đồng; khẳng định những thành tựu mà đất nước đã đạt được thể hiện quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân trong nước và sự chung sức của đồng bào ta ở nước ngoài.

Năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 7,09%, quy mô kinh tế đứng trong tốp 35 thế giới và trong nhóm 20 toàn cầu về thương mại. 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GDP đạt 7,52%, cả năm phấn đấu trên 8%, đứng trong tốp 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 về quy mô thương mại toàn cầu; nỗ lực phấn đấu trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào 2030 và đến 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và các đại biểu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; luôn xác định cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc; tích cực giải quyết các đề xuất, vướng mắc, khó khăn của kiều bào ta, trong đó một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin tưởng bà con kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng phát triển, sinh sống, làm việc và kinh doanh theo pháp luật; hoà nhập tốt vào xã hội sở tại; từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam-Angola.

Chủ tịch nước đề nghị bà con chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân trong nước vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng lưu ý Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cần tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con hội nhập tốt vào xã hội sở tại, đoàn kết, phát triển, vững mạnh, cũng như tổ chức nhiều hoạt động để tập hợp bà con, đặc biệt là giới trẻ tham gia, hướng về quê hương; tiếp tục tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, truyền cảm hứng cho kiều bào ở sở tại đồng hành cùng xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng./.

