Đưa quan hệ Việt Nam-Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 7/8 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola với chủ đề “Nâng quan hệ Việt Nam -Angola lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở Đông Nam Á và châu Phi."

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola; nhấn mạnh sự hiện diện của Chủ tịch nước và đoàn tại trụ sở Quốc hội Angola là niềm vinh hạnh, là minh chứng về tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước.

Giới thiệu với Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam về cơ cấu hoạt động của Quốc hội Angola, bà Carolina Cerqueira khẳng định đây là sự khẳng định của một nhà nước dân chủ, pháp quyền, đại diện cho ý chí của nhân dân Angola.

Chia sẻ về những tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước giữa Việt Nam và Angola, Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira nhấn mạnh sự dũng cảm và kiên cường của Việt Nam là nguồn cảm hứng, khích lệ cho nhân dân Angola phấn đấu vươn lên trong công cuộc phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Angola đánh giá cao những tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà Việt Nam dành cho Angola trong suốt chiều dài lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây nửa thế kỷ, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp nhiều chuyên gia Việt Nam đã sang làm việc, hỗ trợ trong các lĩnh vực mà Angola còn hạn chế, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Angola học tập tại Việt Nam và giờ đây đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Bà Carolina Cerqueira khẳng định Angola và Việt Nam luôn sát cánh và cùng chia sẻ trong nhiều lĩnh vực phát triển trên cơ sở tin cậy chính trị và hướng đến lợi ích của nhân dân hai nước; đồng thời tin tưởng rằng lịch sử đoàn kết, hữu nghị là tài sản chung mà hai bên cần phải tiếp tục làm sâu sắc hơn.

Chủ tịch Quốc hội Angola cho rằng hai bên cần sớm thành lập Hội nghị sỹ hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa đại biểu quốc hội hai nước, cũng như góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp hiện nay, bà Carolina Cerqueira hy vọng Angola sẽ có thể cùng với Việt Nam hợp tác và đóng góp vào các vấn đề lớn của thế giới, làm cầu nối liên kết giữa các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên, góp phần cùng với Chính phủ của hai nước hoàn thiện những cơ chế cho quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu trước cử tọa đông đảo toàn thể các đại biểu Quốc hội Angola, Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tới các đại biểu Quốc hội và nhân dân Angola.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam và Angola tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng đồng điệu về tinh thần dân tộc. Hai nước cùng chia sẻ ký ức hào hùng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do.

Ngay sau khi Angola tuyên bố độc lập ngày 11/11/1975, Việt Nam đã là nước thứ hai trên thế giới chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Angola và sau đúng nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống anh em, đồng chí thân thiết giữa hai nước đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp.

Chủ tịch nước khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước đến Angola lần này một lần nữa khẳng định mạnh mẽ sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ với Angola; mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Angola bước vào một giai đoạn mới sâu sắc hơn về chính trị, mạnh mẽ hơn về kinh tế, và rộng mở hơn về giao lưu nhân dân; và mong muốn đưa quan hệ với Angola, một đối tác tin cậy hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, trở thành hình mẫu để thúc đấy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước châu Phi anh em.

Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò, vị thế ngày càng tăng của Angola ở khu vực và trên trường quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng với trọng trách Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025, Angola sẽ tiếp tục dẫn dắt, đóng góp nhiều sáng kiến vào hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Quốc hội Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Đề cập đến tình hình thế giới, Chủ tịch nước cho rằng thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại; cục diện thế giới đang chuyển nhanh theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là nguyện vọng chung của các dân tộc, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Châu Á và Châu Phi là hai khu vực đang đối mặt với nhiều xung đột và điểm nóng tiềm tàng, đồng thời đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của cạnh tranh địa - chiến lược nước lớn.

Hai khu vực đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng về an ninh nguồn nước, an ninh lương thực có thể đe dọa kéo lùi thành quả phát triển mà khó khăn lắm mới đạt được. Vì vậy, hòa bình vừa là khát vọng cháy bỏng, vừa là điều kiện tiên quyết để phát triển.

Trong bối cảnh phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Angola, với tình hữu nghị truyền thống, cần chung tay thúc đẩy hợp tác Nam - Nam; cùng nhau đóng góp tích cực vào việc xây dựng một trật tự kinh tế, chính trị thế giới công bằng, bình đẳng, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hai nước cần tiếp tục cùng nhau hợp tác chặt chẽ, đề cao giá trị và gìn giữ hòa bình, giữ vững độc lập, chủ quyền; thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế sâu rộng, thực chất trên tinh thần thiện chí, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, lấy Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế làm kim chỉ nam cho tư duy và hành động.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chia sẻ về những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.

Từ một nước nghèo, thiếu ăn, Việt Nam nay đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, nằm trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất và top 20 quốc gia có thương mại hàng đầu thế giới, đã ký 17 FTA gắn kết Việt Nam với 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới.

Với nền chính trị ổn định, xã hội an toàn, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư quốc tế. Đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 37 nước; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có quan hệ với 259 chính đảng tại 119 quốc gia trên thế giới. Quốc hội Việt Nam có quan hệ với trên 140 Quốc hội, Nghị viện trên thế giới, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp với Quốc hội nước Cộng hòa Angola.

Chủ tịch nước khẳng định mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam kiên định với ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao và hạ tầng hiện đại, đồng thời đẩy mạnh triển khai “Bộ tứ trụ cột” để góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Về tầm nhìn cho quan hệ Việt Nam-Angola thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết trong tổng thể chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực châu Phi, đặc biệt là với Angola, nước bạn bè truyền thống, đồng chí, anh em.

Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác với Angola, xây dựng quan hệ "đối tác hợp tác cùng phát triển", đưa quan hệ Việt Nam-Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách với các Nghị sỹ Quốc hội Angola. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Để mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên, Chủ tịch nước đề xuất “5 tăng cường” định hướng cho hợp tác giữa Việt Nam và Angola trong thời gian tới:

Thứ nhất, tăng cường củng cố tin cậy chính trị, không ngừng vun đắp nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp hiếm có giữa Việt Nam và Angola, cũng như tình đoàn kết, gắn bó giữa đất nước, nhân dân hai nước để tạo xung lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ Việt Nam - Angola bước vào giai đoạn mới.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn thiết lập thêm và làm mới các cơ chế hợp tác chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh giữa hai bên, trong đó có kênh nghị viện; cần tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền.

Thứ hai, tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. Việt Nam và Angola đều là các nền kinh tế phát triển năng động ở hai khu vực.

Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng... đã hiện diện, hoạt động hiệu quả tại một số nước châu Phi.

Rất mong Chính phủ, Quốc hội Angola tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Angola và đóng góp vào quan hệ hai nước.

Thứ ba, tăng cường giao lưu nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Angola đã luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển của Angola.

Thứ tư, tăng cường phát huy tối đa các nền tảng sẵn có, đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống. Với bề dày kinh nghiệm trong hợp tác chuyên gia với nhiều nước châu Phi, Việt Nam mong muốn nhân rộng các mô hình thành công tại Angola những lĩnh vực mà các bạn có nhu cầu và Việt Nam có thế mạnh.

Việt Nam mong muốn tiếp tục củng cố, duy trì hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, khôi phục hợp tác chuyên gia nông nghiệp với Angola và sẵn sàng cùng hợp tác với Angola về đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, tiếp nhận sinh viên Angola sang học tập tại Việt Nam.

Về phần mình, trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia, giống cây trồng, máy móc, đào tạo nhân lực nông nghiệp hỗ trợ Angola bảo đảm an ninh lương thực.

Thứ năm, tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực. Việt Nam đánh giá cao Angola trong vai trò là Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) năm 2025 đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh tại châu Phi.

Năm 2029 tới đây, Việt Nam cũng sẽ là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), một trong những tổ chức khu vực thành công nhất trên thế giới hiện nay.

Việt Nam đã chính thức trở thành Quan sát viên của AU tháng 12/2023 và đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi từ năm 2014.

Các phái bộ gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan được Liên hợp quốc, cũng như lãnh đạo và người dân sở tại đánh giá rất cao.

Trên cơ sở thành công đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh mong muốn Angola ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ thực chất với AU trên các lĩnh vực ưu tiên trong Chương trình nghị sự thực hiện tầm nhìn 2063 của AU như an ninh, hòa bình, nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số...

Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Angola và các tổ chức khu vực của châu Phi thúc đẩy quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.

Chỉ rõ sau 5 thập kỷ đồng hành, Việt Nam và Angola đã vượt qua mọi biến động của thời đại, luôn thể hiện sự đoàn kết bền bỉ, sắt son, thủy chung của những người bạn, người đồng chí, anh em, Chủ tịch nước tin tưởng mạnh mẽ rằng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của mỗi khu vực và trên thế giới./.

