World Cup 2026: Nỗi lo về dịch Ebola với đội tuyển CHDC Congo trước giờ bóng lăn

Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đang phải đối mặt với hàng loạt trở ngại nối tiếp nhau, khiến quá trình chuẩn bị ngày càng khó khăn hơn, đặc biệt sau những diễn biến mới liên quan đến dịch Ebola.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chính quyền thành phố La Línea de la Concepción (Andalusia, Tây Ban Nha) đã quyết định không cho phép tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo và Chile dự kiến diễn ra ngày 9/6 tới.

Lý do được đưa ra là lo ngại nguy cơ lây lan Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo, sau khi cơ quan y tế địa phương khuyến nghị không tổ chức sự kiện vì không thể loại trừ rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong thông báo, Chính quyền thành phố La Línea de la Concepción cho biết sắc lệnh cấm tổ chức trận đấu tại sân vận động thành phố là theo khuyến nghị của cơ quan y tế thuộc chính quyền vùng Andalusia.

Theo các cơ quan y tế địa phương, trong điều kiện hiện nay không thể hoàn toàn loại trừ các nguy cơ liên quan đến sức khỏe cộng đồng nếu trận đấu được tiến hành. Dù thừa nhận quyết định này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của địa phương, chính quyền thành phố này khẳng định bảo vệ sức khỏe người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Quyết định này tiếp tục giáng một đòn vào kế hoạch chuẩn bị của đội bóng châu Phi. Trước đó, Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải hủy đợt tập huấn tại Kinshasa và chuyển sang Bỉ để duy trì điều kiện thi đấu, đồng thời sắp xếp trận giao hữu với Đan Mạch tại Liège. Tuy nhiên, lịch thi đấu và môi trường chuẩn bị của đội vẫn liên tục bị xáo trộn.

Không chỉ dừng lại ở việc bị hủy trận giao hữu, Cộng hòa Dân chủ Congo còn đối mặt với các rào cản lớn hơn liên quan đến việc di chuyển và tham dự World Cup.

Một số phương án kiểm soát y tế nghiêm ngặt, như cách ly 21 ngày theo mô hình “bong bóng khép kín” khi nhập cảnh vào Mỹ, từng được đề cập nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh.

Song song đó, một số hãng hàng không tại Mexico cũng đã áp dụng hạn chế đối với hành khách đến từ các quốc gia châu Phi có dịch Ebola.

Những diễn biến này khiến công tác chuẩn bị của Cộng hòa Dân chủ Congo trở nên đặc biệt khó khăn, nhất là khi đội tuyển đang hướng tới cột mốc lịch sử: lần đầu trở lại vòng chung kết World Cup kể từ năm 1974 (khi còn mang tên Zaire).

Tại vòng bảng World Cup 2026, Cộng hòa Dân chủ Congo nằm ở bảng K cùng Bồ Đào Nha, Colombia và Uzbekistan.

Theo lịch thi đấu, đội bóng châu Phi sẽ gặp Bồ Đào Nha tại Houston (Mỹ) vào ngày 17/6, Colombia tại Guadalajara (Mexico) vào ngày 23/6 và Uzbekistan tại Atlanta (Mỹ) vào ngày 27/6.

Tuy nhiên, việc trận giao hữu với Chile bị hủy đồng nghĩa với việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo mất đi cơ hội cọ xát cuối cùng trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về cách thức ứng xử đối với các quốc gia châu Phi đang đối mặt với dịch bệnh trong khuôn khổ các giải đấu thể thao quốc tế.

Trước đó, một quan chức của Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đội tuyển đã triển khai đầy đủ các biện pháp y tế cần thiết nhằm bảo đảm tham dự World Cup trong điều kiện an toàn nhất.

Đến nay, Liên đoàn Bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo và Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn chưa công bố phương án thay thế cho trận đấu giao hữu bị hủy trong bối cảnh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11/6./.

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