World Cup 2026: Mỹ khuyến nghị khách quốc tế không mang thịt lợn khi nhập cảnh

Trước thềm FIFA World Cup 2026, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã khuyến nghị du khách quốc tế tuân thủ các quy định về thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp khi nhập cảnh nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch tả lợn châu Phi (ASF) xâm nhập vào nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 16 thành phố ở Bắc Mỹ, thu hút hàng triệu người hâm mộ đến Mỹ cũng như hai quốc gia láng giềng đồng đăng cai là Mexico và Canada.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế dự kiến tăng mạnh, USDA nhấn mạnh một số loại thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm từ thịt lợn, không được phép mang vào Mỹ.

Cơ quan này cho biết ASF là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với lợn nuôi và lợn trong môi trường hoang dã, hiện đã được phát hiện tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Dominicana và Haiti.

Do virus ASF có thể tồn tại trong các sản phẩm thịt lợn, kể cả đã qua chế biến, du khách bị cấm mang các sản phẩm này vào Mỹ. Mặc dù bệnh không gây nguy hiểm cho con người, virus vẫn có thể lây lan thông qua các vật dụng bị nhiễm như quần áo, giày dép hoặc các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt lợn.

USDA cho biết Mỹ hiện chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm ASF và đang nỗ lực duy trì tình trạng này. Cơ quan này kêu gọi người hâm mộ trở thành những “hậu vệ đẳng cấp thế giới” trong việc ngăn chặn dịch bệnh bằng cách tìm hiểu và tuân thủ các quy định kiểm dịch khi đi du lịch.

Ngoài việc không mang theo các sản phẩm thịt lợn vào Mỹ, du khách cũng được khuyến nghị khai báo đầy đủ các loại thực phẩm, sản phẩm động vật và nông sản với cơ quan hải quan khi nhập cảnh trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập./.

World Cup 2026: Chi phí xem một trận đấu ở Mỹ bằng tiền thuê nhà cả tháng Chi phí để một cổ động viên của hai ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026 là Argentina và Pháp, theo chân hai đội cho đến hết giải lần lượt là 30.000 USD và 25.000 USD.