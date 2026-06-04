Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh

Thị trường tài chính toàn cầu ghi nhận những biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/6 khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang, cùng với lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá dầu thô thế giới bật tăng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại và các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đạt được rất ít tiến triển. Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,81 USD (1,89%), lên 97,81 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,26 USD (2,41%) lên 96,02 USD/thùng.

Các chuyên gia năng lượng nhận định nguy cơ đạt lệnh ngừng bắn giảm dần, đồng thời việc gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây áp lực tăng giá dầu toàn cầu. Dự trữ dầu thô Mỹ cũng giảm 8 triệu thùng, cao gấp đôi dự báo, càng hỗ trợ xu hướng tăng giá.

Ngược chiều với dầu, giá vàng thế giới giảm do kỳ vọng lãi suất cao hơn trong bối cảnh lạm phát có thể leo thang. Vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.440,99 USD/ounce, vàng kỳ hạn giảm 1,2% xuống 4.466,90 USD/ounce.

Căng thẳng địa chính trị làm giá năng lượng tăng, đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, củng cố sức mạnh đồng USD và gây sức ép giảm lên vàng. Giá bạc giảm 2,2% còn 73,4 USD/ounce, bạch kim giảm 3,5% còn 1.868,58 USD/ounce.

Cùng ngày, chứng khoán toàn cầu đi xuống khi hy vọng về thỏa thuận hòa bình Trung Đông mờ nhạt và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo nguy cơ suy thoái kinh tế. Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 1,2% xuống 50.687,07 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,7%, chỉ số Nasdaq giảm 0,9%.

Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 của London (Anh) giảm 0,4% xuống 10.332,30 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) giảm 0,7% xuống 8.150,42 điểm và chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 1,3% xuống 24.795,94 điểm.

Sức ép lớn nhất đối với thị trường chứng khoán hiện nay đến từ nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Trong báo cáo cập nhật công bố ngày 3/6, OECD cảnh báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ trượt xuống mức 2,8% trong năm nay, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất là xuất khẩu năng lượng từ vùng Vịnh phục hồi về mức trước xung đột vào quý 3.

Hiện nhà đầu tư đang dõi theo báo cáo việc làm Mỹ trong tháng 5, công bố ngày 5/6 để dự đoán hướng đi lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, yếu tố sẽ quyết định xu hướng thị trường tiếp theo.

Lãi suất cao kéo dài sẽ trực tiếp làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp và làm giảm sức hấp dẫn của thị trường cổ phiếu./.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2026 xuất hiện trên biển Đông Dự báo đến 7 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

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