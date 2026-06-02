Phong trào đoàn kết với Cuba ngày càng lan tỏa ở khu vực Mỹ Latinh

Phong trào đoàn kết với Cuba đang gia tăng tại nhiều quốc gia ở khu vực Mỹ Latinh khi hàng nghìn người dân Argentina và Chile đồng loạt tổ chức các hoạt động phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính kéo dài hơn 60 năm của Mỹ đối với quốc đảo Caribe này.

Hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành ở trung tâm thủ đô Buenos Aires trong khuôn khổ chiến dịch “Chúng tôi sát cánh cùng Cuba” với các khẩu hiệu như “Chấm dứt phong tỏa Cuba” và “Dầu mỏ cho Cuba” diễn ra trong những ngày cuối tuần qua.

Các cuộc tuần hành thu hút hơn 100 tổ chức chính trị, công đoàn, xã hội và nhân quyền tham gia, cùng sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có nhà hoạt động nhân quyền đoạt giải Nobel Hòa bình Adolfo Pérez Esquivel.

Nhiều đoàn người diễu hành trên các đại lộ lớn như Corrientes, Callao, khu vực Obelisco de Buenos Aires trên đại lộ 9 de Julio, trong hoạt động do Phong trào Argentina đoàn kết với Cuba (MASCuba) tổ chức.

Các diễn giả khẳng định Cuba đang phải chịu một trong những lệnh cấm vận kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đoàn kết với người dân nước này.

Trong khi đó tại Chile, các hoạt động ủng hộ Cuba cũng diễn ra ngày 1/6 tại nhiều khu vực của thủ đô Santiago như Pudahuel, Peñalolén, Santiago và Ñuñoa.

Thị trưởng quận Pudahuel, Ítalo Bravo nhấn mạnh Cuba luôn sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia khác trong những tình huống khẩn cấp về y tế và thiên tai thông qua các đoàn bác sĩ quốc tế.

Ông đánh giá cao những đóng góp to lớn của Cuba đối với lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học phục vụ người dân trên thế giới.

Hàng trăm thành viên của các tổ chức xã hội và chính trị đã tham gia các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ Cuba mua thuốc men, thực phẩm và các tấm pin năng lượng Mặt Trời. Các nhóm đoàn kết cho biết Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng trong nhiều tháng qua, ảnh hưởng tới đời sống dân cư, giao thông, trường học và hệ thống y tế.

Những người tham gia các hoạt động tại Argentina và Chile đều nhấn mạnh những đóng góp của Cuba đối với khu vực thông qua các chương trình hợp tác y tế, giáo dục và nhân đạo.

Theo các tổ chức đoàn kết, từ năm 1963 đến nay, hơn 650.000 chuyên gia y tế Cuba đã tham gia hoạt động tại 165 quốc gia, thực hiện khoảng 17 triệu ca phẫu thuật và gần 1,9 tỷ lượt khám chữa bệnh.

Các tuyên bố được đưa ra trong các cuộc míttinh cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã tác động đến việc tiếp cận lương thực, thuốc men, nhiên liệu và công nghệ của Cuba. Những người tham gia mít tinh kêu gọi bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết quốc tế và chấm dứt các biện pháp cấm vận đối với quốc gia trên./.

