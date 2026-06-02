Mỹ: Xả súng tại nhiều địa điểm ở bang Iowa khiến 7 người thiệt mạng

Các nhà điều tra của Mỹ xác định nghi phạm là một người đàn ông, 52 tuổi, đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến, sau đó được tìm thấy tử vong tại một đường mòn ven sông do tự bắn.

Đài Trang
Cảnh sát Mỹ. (Ảnh: AA/TTXVN)

Cảnh sát Mỹ ngày 1/6 cho biết đã phát hiện 7 thi thể, bao gồm cả nghi phạm, sau một loạt vụ xả súng tại nhiều địa điểm ở hạt Muscatine, bang Iowa.

Theo Sở Cảnh sát Muscatine, các sỹ quan nhận được báo cáo về một vụ xả súng tại một ngôi nhà ở hạt Muscatine vào khoảng 12h12 theo giờ địa phương (tức 0h12 ngày 2/6 theo giờ Việt Nam) và phát hiện 4 người thiệt mạng trong nhà do trúng đạn.

Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện thêm 2 người đàn ông khác đều thiệt mạng do bị bắn, lần lượt tại một căn nhà riêng và một cơ sở kinh doanh địa phương.

Các nhà điều tra xác định nghi phạm là một người đàn ông, 52 tuổi, đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến. Người đàn ông này sau đó được tìm thấy tử vong tại một đường mòn ven sông do tự bắn.

Thông cáo báo chí cho biết nhà chức trách đang tiến hành điều tra, song kết luận sơ bộ cho thấy các vụ nổ súng bắt nguồn từ tranh chấp gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)
