Mỹ xem xét kế hoạch bác bỏ đơn xin tị nạn mà không cần phỏng vấn

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng kế hoạch cho phép giới chức di trú Mỹ bác bỏ một số đơn xin tị nạn chính trị mà không cần tiến hành phỏng vấn đương đơn nhằm đẩy nhanh xử lý hồ sơ tồn đọng và tăng cường thực thi chính sách di trú.

Kế hoạch mới sẽ trao cho nhân viên Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), thuộc Bộ An ninh nội địa, quyền từ chối một số hồ sơ tị nạn chỉ dựa trên việc xem xét giấy tờ.

Biện pháp này áp dụng đối với các trường hợp bị xác định nộp đơn quá thời hạn 1 năm kể từ ngày nhập cảnh vào Mỹ và không thuộc diện được miễn trừ theo quy định pháp luật.

Những hồ sơ bị bác sẽ được chuyển sang thủ tục trục xuất tại tòa án di trú, nơi người nộp đơn phải tự bảo vệ yêu cầu tị nạn của mình trong quá trình tố tụng.

Nếu được triển khai, quy định mới sẽ thay đổi thông lệ lâu nay của USCIS vốn yêu cầu phỏng vấn hầu hết các đương đơn xin tị nạn trước khi đưa ra quyết định.

Trong tuyên bố gửi báo chí, USCIS cho biết chính quyền đang xem xét nhiều giải pháp nhằm xử lý hơn 1 triệu hồ sơ tị nạn tồn đọng. Cơ quan này cho rằng việc sàng lọc các hồ sơ không đáp ứng yêu cầu ngay từ đầu sẽ giúp tập trung nguồn lực cho những trường hợp đủ điều kiện và giảm áp lực cho hệ thống.

Theo luật hiện hành, người xin tị nạn tại Mỹ phải nộp đơn trong vòng 1 năm kể từ khi nhập cảnh, song có một số ngoại lệ như tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, hoàn cảnh đặc biệt hoặc tư vấn pháp lý không phù hợp.

USCIS cho biết các trường hợp có dấu hiệu thuộc diện miễn trừ vẫn có thể được mời phỏng vấn để xem xét thêm.

Các tổ chức bảo vệ người nhập cư bày tỏ lo ngại kế hoạch mới có thể khiến một số người xin tị nạn bị đưa vào thủ tục trục xuất trước khi có cơ hội giải thích lý do nộp hồ sơ chậm. Họ cho rằng nhiều người đến Mỹ theo diện thị thực hợp pháp hoặc các diện cư trú tạm thời khác chỉ phát sinh nhu cầu xin tị nạn sau một thời gian sinh sống tại nước này.

Kế hoạch trên được xem là một phần trong chiến lược rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt chính sách tị nạn và đẩy nhanh quá trình xử lý, trục xuất người nhập cư không đủ điều kiện lưu trú tại Mỹ.

Liên quan đến chính sách nhập cư, ngày 1/6, Bộ An ninh nội địa cũng làm rõ thông báo gây tranh cãi được công bố tuần trước, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ xanh vẫn sẽ được phép hoàn tất thủ tục tại Mỹ và không phải rời khỏi nước này trong thời gian hồ sơ được xem xét./.

