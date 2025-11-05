OECD đồng loạt siết chặt chính sách tiếp nhận người tị nạn

Trước làn sóng người xin tị nạn đạt mức kỷ lục hơn 3 triệu người trong năm 2024, các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đang đồng loạt thắt chặt chính sách tiếp nhận, dẫn đầu là Mỹ - quốc gia vừa công bố mức hạn ngạch thấp nhất trong lịch sử hiện đại.

Theo báo cáo công bố ngày 3/11 của OECD, năm 2024 có khoảng 3,1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại các nước phát triển, tăng mạnh so với năm trước và đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Riêng Mỹ tiếp nhận tới 1,7 triệu đơn, chiếm hơn một nửa tổng số của khối và tăng 43% so với năm 2023. Phần lớn người xin tị nạn đến từ Venezuela, Colombia, Mexico, Haiti và Nicaragua. Tuy nhiên, dòng người này được dự báo sẽ giảm mạnh do chính sách mới của chính quyền Washington.

OECD cho biết xu hướng siết chặt không chỉ diễn ra tại Mỹ. Báo cáo nêu rõ: "Hệ thống tị nạn ở nhiều quốc gia đã trở nên khắt khe hơn, với các thủ tục rút ngắn, trợ cấp bị cắt giảm và các giới hạn mới đối với quyền đoàn tụ gia đình.''

Tại châu Âu, nhiều chính phủ cũng đang điều chỉnh mạnh mẽ chính sách. Trong thỏa thuận liên minh công bố đầu năm 2025, Bỉ đặt mục tiêu giảm số đơn xin tị nạn đến năm 2029. Hà Lan đã hạn chế chỗ ở và hỗ trợ tài chính đối với người có ít khả năng được cấp quy chế bảo hộ. Ireland cắt giảm trợ cấp xã hội cho người tị nạn tạm thời được bố trí trong nhà ở do Nhà nước cung cấp.

Trong "Sách trắng về di trú và tị nạn" công bố tháng 5/2025, Anh tuyên bố mục tiêu giảm số người nhập cư. Trong khi đó, Áo, Đức và Hà Lan đều đã áp đặt các giới hạn mới về quyền đoàn tụ gia đình.

OECD ghi nhận tổng dòng di cư vào các nước phát triển năm 2024 giảm nhẹ 4%, xuống còn 6,2 triệu người, nhưng vẫn ở mức cao. Di cư đoàn tụ gia đình tiếp tục là lý do chính, trong khi di cư lao động giảm mạnh 21%. Năm quốc gia tiếp nhận nhiều người nhập cư nhất gồm Mỹ, Đức, Canada, Anh và Tây Ban Nha.

Báo cáo của OECD kết luận rằng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, khủng hoảng nhân đạo và căng thẳng xã hội ngày càng gia tăng, các nước phát triển có xu hướng ưu tiên kiểm soát biên giới và bảo đảm an ninh trong nước hơn là mở rộng chính sách nhân đạo./.

Anh thông báo tạm dừng cấp thị thực cho gia đình người tị nạn Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết chương trình cấp thị thực cho thành viên gia đình của người tị nạn ở nước này sẽ tạm dừng "cho đến khi hệ thống được cải cách."