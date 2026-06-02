Nhập cư ròng vào Đức giảm mạnh, tới gần 50%

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nhập cư ròng vào Đức trong năm 2025 giảm mạnh, phản ánh xu hướng số người chuyển tới Đức ít hơn đáng kể, trong khi ngày càng nhiều công dân nước này rời sang nước ngoài sinh sống.

Theo số liệu được Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 1/6, nhập cư ròng vào Đức năm 2025 đạt 235.000 người, giảm 45% so với mức 430.000 người của năm 2024.

Trong cả năm 2025, Đức ghi nhận khoảng 1,48 triệu lượt người nhập cư và 1,25 triệu lượt người xuất cư qua biên giới. So với năm 2024, số lượt nhập cư giảm 13%, trong khi số lượt xuất cư giảm gần 2%.

Nguyên nhân quan trọng dẫn tới mức nhập cư ròng giảm là số người đến từ các quốc gia xuất xứ chính của người xin tị nạn và từ Ukraine đều thấp hơn. Theo đó, số người từ Syria giảm 67%, xuống còn 25.000 người, trong khi số người từ Thổ Nhĩ Kỳ và Afghanistan cũng đều ghi nhận mức giảm 41%. Nhập cư ròng từ Ukraine tiếp tục giảm, còn 96.000 người, thấp hơn 21% so với năm trước.

Cán cân di cư giữa Đức và các nước Liên minh châu Âu cũng tiếp tục ở mức âm. Năm 2025, số người rời Đức sang các nước Liên minh châu Âu nhiều hơn số người từ Liên minh châu Âu chuyển tới Đức, tạo ra mức âm 54.000 người, so với âm 34.000 người của năm trước. Đức ghi nhận thâm hụt di cư lớn nhất với Ba Lan, âm 17.000 người và Bulgaria, âm 14.000 người.

Đáng chú ý, số công dân Đức rời khỏi nước này cũng tiếp tục tăng. Xuất cư ròng của công dân Đức đạt 97.000 người, cao hơn mức 81.000 người của năm 2024.

Các điểm đến chính của công dân Đức là Thụy Sĩ, Áo và Tây Ban Nha. Xu hướng này cho thấy Đức không chỉ ghi nhận dòng nhập cư quốc tế giảm, mà còn đối mặt với việc một bộ phận công dân trong nước lựa chọn chuyển ra nước ngoài.

Trong nội bộ nước Đức, dòng di cư giữa các bang cũng có sự phân hóa rõ. Brandenburg là bang ghi nhận mức tăng dân cư do di cư cao nhất, tiếp theo là Bayern và Schleswig-Holstein. Ngược lại, Berlin, Thüringen và Nordrhein-Westfalen là những nơi có nhiều người rời đi nhất.

Diễn biến này cho thấy bức tranh di cư của Đức đang thay đổi sau giai đoạn biến động mạnh do xung đột, tị nạn và nhu cầu lao động.

Việc nhập cư ròng giảm có thể tác động tới thị trường lao động Đức trong trung hạn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này tiếp tục đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và nhu cầu thu hút nhân lực từ bên ngoài./.

