IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công bằng UAV

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/5 xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát, đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo IAEA, nhóm chuyên gia của cơ quan này làm việc tại nhà máy đã ghi nhận hư hại ở phần bên ngoài một tòa nhà tua-bin sau vụ việc xảy ra ngày 30/5.

Các quan sát tại hiện trường cho thấy dấu vết thiệt hại là do tác động của UAV. Phía Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công này song Kiev bác bỏ cáo buộc trên.

IAEA cho biết mức phóng xạ tại nhà máy vẫn ở mức bình thường và chưa ghi nhận ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Tuy nhiên, cơ quan này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và đề nghị được tiếp cận khu vực bên trong tòa nhà bị ảnh hưởng để đánh giá thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 tổ máy phát điện công suất 1 Gigawatt.

Các thanh sát viên IAEA tại hiện trường cho biết đã phải tìm nơi trú ẩn trong sau khi nghe thấy tiếng UAV hoạt động gần nhà máy và tiếng súng phòng không.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào từ hoặc nhằm vào các cơ sở hạt nhân, khẳng định việc tấn công các địa điểm hạt nhân có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga từ tháng 10/2022. Kể từ đó, IAEA nhiều lần bày tỏ quan ngại về các nguy cơ mất an toàn tại cơ sở này do nằm trong khu vực xung đột và thường xuyên kêu gọi các bên tránh mọi hành động quân sự có thể đe dọa an ninh hạt nhân./.

