Chủ tịch Miss World trở lại Việt Nam, trao quà cho trẻ em và phụ nữ khó khăn

Tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam kết hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình thiện nguyện “Tết thiếu nhi Hạnh phúc” tiếp nối hành trình nhân ái và mang yêu thương đến cộng đồng nhiều năm qua.

Chương trình có sự đồng hành của Chủ tịch Miss World bà Julia Morley, Hoa hậu Bảo Ngọc, Nam vương Tuấn Ngọc. Sự hiện diện đặc biệt của bà Julia Morley vừa thể hiện tinh thần “Beauty With A Purpose” mà tổ chức Miss World theo đuổi suốt nhiều thập kỷ, vừa góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ tịch Miss World bày tỏ: “Tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại đây và được gặp gỡ các em nhỏ. Tôi luôn tin rằng trẻ em chính là tương lai của mỗi quốc gia. Biết đâu trong số những gương mặt hôm nay sẽ có những em trở thành niềm tự hào của Việt Nam, mang hình ảnh đất nước và con người Việt Nam giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một mùa Miss World thật ý nghĩa, để lại những dấu ấn đẹp cho cộng đồng và cho thế hệ tương lai,” bà Julia Morley nhấn mạnh.

Tại chương trình, bà Julia Morley cùng đại diện tổ chức Miss World Vietnam, Hoa hậu Bảo Ngọc và Nam vương Tuấn Ngọc đã trực tiếp trao học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực đến các em thiếu nhi và hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, chuyến thăm Việt Nam lần này của bà Julia Morley còn là dịp để bà tìm hiểu và đánh giá công tác chuẩn bị cho các hoạt động của Miss World tại Việt Nam thời gian tới.

Chủ tịch Miss World cho biết vừa có chuyến trực tiếp khảo sát nhiều địa điểm tại Việt Nam nhằm chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức Miss World lần thứ 73, kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển.

Dự kiến, cuộc thi sẽ quy tụ hơn 120 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới với hành trình kéo dài gần một tháng đi qua nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 5/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế./.

Miss World 2026: Hơn 130 hoa hậu sẽ cùng quảng bá văn hóa, bản sắc Việt Nam Với mùa giải đặc biệt do Việt Nam đăng cai, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết hơn 130 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau quảng bá, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho Việt Nam.