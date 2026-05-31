Nổ tòa nhà chứa chất nổ ở Myanmar khiến 46 người thiệt mạng

Một vụ nổ xảy ra trưa 31/5, theo giờ địa phương, ở Đông Bắc Myanmar đã khiến ít nhất 46 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương.

Nơi xảy ra vụ nổ là một tòa nhà được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn chất nổ dùng để khai thác mỏ than ở làng Kaungtup, thị trấn Namkhan phía Đông Bắc Myanmar, cách biên giới với Trung Quốc khoảng 3km về phía Nam.

Theo hãng tin AP, đến tối 31/5, lực lượng cứu hộ tìm thấy 46 thi thể và đã tiến hành chôn cất. Có 74 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương, khoảng 100 nhà gần hiện trường bị hư hại do ảnh hưởng của vụ nổ.

Trong khi đó, truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin Shwe Phee Myay, cho biết số nạn nhân thiệt mạng từ 50 đến 55 người.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin vụ nổ gây nhiều thương vong, nhiều nhà dân bị hư hại nặng nề, nhưng không nêu con số chi tiết.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân./.

Nổ mỏ than ở Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng Tai nạn xảy ra tại mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên (Trung Quốc), bắt nguồn từ một vụ nổ khí gas trong hầm mỏ, khi có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.