Trung Quốc: 5 người thiệt mạng do sập mỏ khai thác trái phép

Sáng 31/5, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, khoảng 4h30 sáng 31/5, giờ địa phương, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại thị trấn Na Cô, huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, các đơn vị ứng phó khẩn cấp, công an, cứu hỏa, y tế và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Khúc Tịnh và huyện Hội Trạch đã lập tức đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

Sau những nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ toàn diện, cả 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu và lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, 5 người trong số đó đã tử vong do thương tích nghiêm trọng và 1 người bị thương.

Công tác xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành theo trình tự./.

(TTXVN/Vietnam+)
