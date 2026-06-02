Maldives sẽ cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội

Chính phủ Maldives đang chuẩn bị khuôn khổ pháp lý để hạn chế trẻ dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội với mục tiêu ngăn ngừa các rủi ro trực tuyến và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của trẻ em.

Thanh Phương
Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu tuyên bố quốc đảo này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên môi trường số như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ trẻ em qua mạng và các hành vi xâm hại khác.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 1/6, Tổng thống Muizzu nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực của không gian mạng đang trở thành mối quan tâm lớn không chỉ của các bậc phụ huynh ở Maldives mà còn trên toàn thế giới.

Theo người đứng đầu quốc gia Nam Á này, Chính phủ Maldives sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của nhiều nước, trong đó có Australia, trước khi xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp.

Lệnh cấm dự kiến sẽ áp dụng đối với những ứng dụng và nền tảng được đánh giá tiềm ẩn rủi ro đối với trẻ vị thành niên.

Tổng thống Muizzu cho biết chính phủ sẽ tiến hành tham vấn với các công ty công nghệ và chủ sở hữu nền tảng số nhằm bảo đảm các dịch vụ hoạt động phù hợp với pháp luật Maldives.

Để triển khai chính sách mới, nước này sẽ phải sửa đổi một số quy định hiện hành liên quan đến an toàn không gian mạng.

Ông khẳng định các biện pháp hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập hay khả năng tiếp cận kiến thức trực tuyến của trẻ em, mà hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường số an toàn hơn cho thế hệ trẻ.

Chính phủ Maldives đặt mục tiêu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và triển khai quy định mới trong vòng 1 năm tới sau khi hoàn tất quá trình tham vấn công chúng./.

(TTXVN/Vietnam+)
