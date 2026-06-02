Tòa án liên bang Mỹ mở lại vụ kiện của Tổng thống Trump đối với Sở Thuế vụ

Thẩm phán liên bang Kathleen Williams tại bang Florida đã quyết định mở lại vụ kiện, trị giá 10 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump đối với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) nhằm xem xét các cáo buộc cho rằng thỏa thuận dàn xếp liên quan đến vụ việc có dấu hiệu “thông đồng, gian lận hoặc lừa dối tòa án.”

Các tài liệu tư pháp công bố ngày 31/5 (theo giờ địa phương) cho thấy Thẩm phán Williams yêu cầu các bên liên quan giải trình về tính hợp pháp của thỏa thuận được công bố sau khi Tổng thống Trump tự nguyện rút đơn kiện hồi tuần trước.

Động thái trên được đưa ra sau khi nhóm 35 cựu thẩm phán liên bang thuộc cả hai đảng yêu cầu tòa khôi phục hồ sơ vụ án và xem xét kỹ thỏa thuận dàn xếp.

Theo thỏa thuận này, Bộ Tư pháp Mỹ thành lập Quỹ Chống Lạm dụng Công quyền trị giá khoảng 1,776 tỷ USD nhằm bồi thường cho những cá nhân cho rằng họ từng bị các cơ quan liên bang nhắm đến vì động cơ chính trị.

Trong phán quyết, Thẩm phán Williams cho biết tòa có thẩm quyền điều tra các hành vi sai phạm nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính liêm chính của tiến trình tố tụng.

Bà yêu cầu nhóm luật sư của Tổng thống Trump trả lời trước ngày 12/6 về các cáo buộc cho rằng vụ kiện có thể đã được dàn xếp nhằm tránh sự giám sát của tòa án.

Vụ kiện ban đầu được Tổng thống Trump cùng hai con và doanh nghiệp gia đình đệ trình hồi tháng 1, yêu cầu IRS bồi thường ít nhất 10 tỷ USD sau vụ cựu nhà thầu IRS Charles Littlejohn làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cho báo chí.

Ông Littlejohn sau đó đã bị kết án tù vì hành vi này. Giới quan sát cho rằng việc mở lại vụ kiện có thể dẫn tới những tranh luận pháp lý và hiến pháp quan trọng liên quan đến thẩm quyền của nhánh hành pháp, cũng như tính hợp lệ của thỏa thuận dàn xếp giữa Tổng thống và các cơ quan thuộc chính quyền liên bang.

Trong một diễn biến liên quan, Thẩm phán liên bang Leonie Brinkema tại bang Virginia ngày 29/5 đã ban hành lệnh tạm thời ngăn Bộ Tư pháp triển khai quỹ bồi thường nói trên cho đến khi tòa xem xét đầy đủ tính hợp pháp của chương trình.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X ngày 1/6, Bộ Tư pháp Mỹ phản đối quyết định của Thẩm phán Brinkema, nhưng tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa./.

Hơn 20 bang của Mỹ kiện chính sách thuế quan toàn cầu của ông Trump Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.